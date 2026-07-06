Auto mit Bootsanhänger auf Tauernautobahn bei Zederhaus umgekippt

Unfall mit Bootsanhänger auf der Tauernautobahn bei Zederhaus

Auf der Tauernautobahn (A10) hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Im Bereich Zederhaus im Lungau kippte ein Auto mitsamt Bootsanhänger um.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Salzburg, zwischen Zederhaus und dem Tauerntunnel. Der Anhänger kam dabei auf dem Pannenstreifen beziehungsweise im Straßengraben zum Liegen. Das Rote Kreuz wurde alarmiert. Keiner der Beteiligten musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Vorübergehende Sperre und Behinderungen

Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn vorübergehend vollständig gesperrt werden. Die Unfallstelle war zeitweise nur einspurig passierbar. Der in Richtung Norden fahrende Verkehr auf der A10 wurde teils bereits vor dem Portal des Katschbergtunnels bei Rennweg in Kärnten angehalten.

Die Behinderungen auf der Tauernautobahn dauerten bis etwa 11.30 Uhr an.