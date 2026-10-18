Auto prallt auf A10 gegen Leitschiene – Familie mit zwei Kindern bleibt unverletzt

Auf der Tauernautobahn (A10) ist es Sonntagfrüh kurz nach dem Knoten Pongau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto prallte dort gegen die Leitschiene. In dem Fahrzeug saßen vier Personen, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Laut Einsatzkräften blieben alle Insassen unverletzt.

Fahrzeug blockierte Überholspur

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stand das verunfallte Auto auf der Überholspur. Die Feuerwehren aus Werfen und Pfarrwerfen übernahmen die Sicherung der Unfallstelle sowie die Aufräumarbeiten. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.

Nach Abschluss der Arbeiten war die Strecke im Bereich des Knotens Pongau wieder vollständig befahrbar. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Leitschienen als Sicherheitselement auf Autobahnen

Leitschienen entlang von Autobahnen sollen grundsätzlich verhindern, dass Fahrzeuge bei einem Kontrollverlust auf die Gegenfahrbahn geraten oder von der Fahrbahn abkommen. Prallt ein Auto gegen eine solche Schutzeinrichtung, wird die Aufprallenergie zu einem erheblichen Teil von der Konstruktion aufgenommen. Das kann das Verletzungsrisiko für die Insassen im Vergleich zu anderen Unfallszenarien deutlich verringern.

Nach einem Unfall mit Fahrzeugschaden an einer Leitschiene ist in der Regel eine Überprüfung der Schutzeinrichtung durch die zuständige Straßenerhaltung notwendig. Beschädigte Abschnitte werden anschließend ausgetauscht oder instandgesetzt, um die Schutzwirkung für den weiteren Verkehr sicherzustellen.

Ablauf von Einsätzen bei blockierten Fahrspuren

Steht ein Unfallfahrzeug nach einem Zusammenstoß auf einer stark befahrenen Spur wie der Überholspur, hat die Absicherung der Unfallstelle für die eintreffenden Einsatzkräfte zunächst oberste Priorität. Feuerwehr und Rettungsdienste sichern den Bereich üblicherweise mit Warneinrichtungen ab, um weitere Gefährdungen durch den nachfolgenden Verkehr zu vermeiden.

Erst danach folgen die eigentlichen Aufräumarbeiten, etwa das Entfernen von Fahrzeugteilen oder Betriebsmitteln von der Fahrbahn sowie die Bergung des Unfallfahrzeugs. Je nach Lage und Ausmaß des Schadens kann ein solcher Einsatz unterschiedlich lange dauern. Erst wenn die Fahrbahn vollständig geräumt und als sicher befahrbar eingestuft wurde, wird die gesperrte Spur wieder freigegeben.