Auto stürzt in Großarl in Ache – eine Person schwer verletzt

Auto stürzt in Großarl in die Ache – drei Verletzte

Auf der Großarler Landesstraße (L109) im Pongau ist es am Freitag kurz vor 8:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto kam im Ortsteil Bach von der Fahrbahn ab und stürzte in die Großarler Ache.

In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen. Eine von ihnen wurde schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen.

Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt und musste aus dem Unfallwrack befreit werden. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Im Einsatz standen drei Rettungsmannschaften, die Wasserrettung, die Feuerwehr sowie die Polizei. Die Großarler Landesstraße ist im Bereich zwischen Großarl und Hüttschlag derzeit gesperrt.