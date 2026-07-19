Auto überschlägt sich auf A8 bei Krenglbach – Lenker schwer verletzt

Auto überschlägt sich auf der A8 bei Krenglbach – zwei Verletzte

Auf der Innkreisautobahn (A8) hat sich am Samstagabend bei Krenglbach im Bezirk Wels-Land ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Suben. Nach Angaben der Einsatzkräfte regnete es zum Unfallzeitpunkt.

Zwei Insassen verletzt

Der 54-jährige Lenker des Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Seine 58-jährige Ehefrau, die sich ebenfalls im Auto befand, erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in das Klinikum Wels gebracht.

Das Fahrzeug blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. Während des Einsatzes war auf der Autobahn nur eine Fahrspur befahrbar, was zu einem kilometerlangen Stau führte.