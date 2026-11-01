Autolenker nach Unfall auf A14 von Ersthelfern eine Stunde lang erfolgreich wiederbelebt

Ein 47-jähriger Autolenker hat am Sonntagnachmittag auf der Rheintalautobahn (A14) in Fahrtrichtung Tirol einen Unfall erlitten und musste anschließend wiederbelebt werden. Mehrere Ersthelfer unter den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern begannen noch an der Unfallstelle mit der Reanimation. Nach rund einer Stunde gelang es, den Mann erfolgreich wiederzubeleben. Er wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

Mehrfacher Anprall an der Leitwand bei Dornbirn-Nord

Der Unfall ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Dornbirn-Nord. Das Auto des 47-Jährigen kollidierte mehrmals mit der Betonleitwand, bevor es auf der Abfahrtsspur zum Rastplatz zum Stillstand kam. Durch die wiederholten Anstöße wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Mehrere nachfolgende Autolenker hielten an der Unfallstelle an. Die Ersthelfer bargen den Mann aus dem beschädigten Fahrzeug und begannen umgehend mit der Reanimation. Laut Polizei befanden sich unter den spontan handelnden Helfern mehrere Medizinstudenten sowie eine Fachärztin.

Ersthelfer und später eintreffende Rettungskräfte setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen rund eine Stunde lang fort. Erst nach dieser Zeitspanne konnte der 47-Jährige erfolgreich reanimiert werden. Anschließend wurde er mit der Rettung in ein Spital gebracht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur der A14 im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei dabei nicht.

Reanimation durch zufällig anwesende Ersthelfer

Bei plötzlichen medizinischen Notfällen im Straßenverkehr hängt der Ausgang häufig davon ab, wie schnell mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen wird. Grundsätzlich gilt: Je früher nach einem Kreislaufstillstand mit Druckmassage und gegebenenfalls Beatmung begonnen wird, desto größer sind die Chancen auf eine erfolgreiche Reanimation. Jede Minute ohne Wiederbelebungsmaßnahmen verringert die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich, da das Gehirn auf eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung angewiesen ist.

In vielen Fällen sind es zufällig anwesende Personen, die über Leben und Tod mitentscheiden, bevor professionelle Rettungskräfte eintreffen. Üblicherweise vergehen zwischen einem Notruf und dem Eintreffen eines Rettungswagens einige Minuten, die bei einem Kreislaufstillstand bereits entscheidend sein können. Befinden sich unter den Ersthelfern Personen mit medizinischer Ausbildung, wie etwa Medizinstudenten oder Ärzte, kann dies die Qualität der Erstversorgung zusätzlich verbessern, da Handgriffe wie die korrekte Lagerung, die Kontrolle der Atmung oder der Einsatz eines Defibrillators sicherer beherrscht werden.

Auf Autobahnen stellt ein medizinischer Notfall am Steuer zudem eine besondere Gefahr dar, da ein plötzlicher Kontrollverlust über das Fahrzeug häufig zu Kollisionen mit Leitplanken oder anderen Fahrzeugen führt. Leitwände aus Beton sind so konstruiert, dass sie ein Fahrzeug beim Aufprall in der Spur halten und ein Durchbrechen auf die Gegenfahrbahn verhindern sollen. Mehrfache Kollisionen mit einer solchen Leitwand können dennoch zu erheblichen Fahrzeugschäden führen, wie sie auch bei diesem Vorfall festgestellt wurden.

Sperrungen einzelner Fahrspuren gehören bei derartigen Einsätzen zum Standardvorgehen der Einsatzkräfte. Sie dienen in erster Linie dem Schutz der Helfer und der Verunglückten, da die Versorgung eines Patienten und die Bergung eines beschädigten Fahrzeugs auf einer befahrenen Autobahn zusätzliche Gefahren mit sich bringen. Die Dauer solcher Sperrungen richtet sich nach dem Umfang der notwendigen Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie nach der Verkehrslage vor Ort.