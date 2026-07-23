Bärenspur nahe Oberstdorf entdeckt – Proben werden genetisch untersucht

Mögliche Bärenspur im südlichen Oberallgäu entdeckt

Im südlichen Oberallgäu sind Kotspuren gefunden worden, die von einem Bären stammen könnten. Der Fundort liegt westlich von Oberstdorf, nahe der Grenze zum Kleinwalsertal.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat Wanderer sowie Landwirte in der Region vorsorglich informiert. Eine offizielle Bestätigung des Fundes steht bislang aus.

Untersuchung durch Fachlabor angekündigt

Das Landratsamt Oberallgäu und das Landesamt für Umwelt machten bisher keine genaueren Angaben zum genauen Fundort. Die Umgebung wurde nach weiteren Spuren abgesucht, bislang ohne eindeutige zusätzliche Hinweise.

Die gefundenen Kotspuren sollen im Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik in Gelnhausen untersucht werden. Das Labor gilt als nationales Referenzzentrum für genetische Analysen zu Wölfen und Luchsen. Mit einem kurzfristigen Ergebnis wird laut Umweltamt nicht gerechnet.

Oberstdorf liegt rund zwei Kilometer von der Grenze zu Vorarlberg beziehungsweise dem Kleinwalsertal entfernt.

Sichtung in Tirol und Vorsichtsmaßnahmen

Bauern im österreichischen Bundesland Tirol, unweit der bayerischen Grenze im Gemeindegebiet von Thiersee, hatten zuletzt einen Bären gesichtet. Das Landesamt rät Landwirten in der Region, ihre Tiere nachts in den Stall zu bringen und Schutzmaßnahmen für ihre Herden zu treffen.

Frühere Bärenvorkommen in der Region

Bereits vor drei Jahren waren Bärenspuren in mehreren Landkreisen in Südbayern nachgewiesen worden. Im Mai 2023 wurde ein Braunbär im Salzburger Land von einem Zug angefahren und getötet. Im Jahr 2006 hatten Behörden den Braunbären Bruno zum Abschuss freigegeben; das Tier wurde im Rotwandgebiet getötet.

Im italienischen Trentino leben nach aktuellem Stand mindestens etwa 100 Bären. Im Frühjahr 2023 kam es dort zu einer tödlichen Attacke eines Bären auf einen Jogger.