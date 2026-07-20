Bagger beschädigt Gasleitung in Kapfenberg – B20 vorübergehend gesperrt

Bei Grabungsarbeiten in Kapfenberg hat ein Bagger am Montagnachmittag eine Hauptgasleitung beschädigt. Gas trat unkontrolliert aus. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe eines Industriebetriebs an einem Bach. Als Gas aus der beschädigten Leitung ausströmte, verließen der betroffene Arbeiter und seine Kollegen umgehend den Bereich und verständigten die Mitarbeiter des angrenzenden Werks.

Evakuierung und Sperrung

Ein Verantwortlicher des Betriebs leitete daraufhin die Evakuierung des gesamten Geländes ein. Gleichzeitig wurden Einsatzkräfte sowie der Gasnotdienst der Energie Steiermark alarmiert. Die B20 wurde während des Gasaustrittes vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.

Der Gasnotdienst drehte die Leitung ab und stoppte damit den Austritt. Die Polizei überprüfte das Betriebsgebäude anschließend mit speziellen Messgeräten. Das Gebäude konnte danach wieder freigegeben werden.