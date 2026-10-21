Baggerarbeiten am Pitztaler Gletscher lösen Kritik und behördliche Prüfung aus

Aufnahmen einer Webcam am Pitztaler Gletscher haben in sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Seit Montag ist darauf ein Bagger zu sehen, der an der Gletscherzunge des Mittelbergferners arbeitet. Die Kamera befindet sich auf der Braunschweiger Hütte. Auf den Social-Media-Kanälen der Betreibergesellschaft wurden daraufhin dutzende kritische Kommentare veröffentlicht, während die Pitztaler Gletscherbahnen bis Mittwochfrüh keine öffentliche Stellungnahme zu den Arbeiten abgaben.

Beschwerden bei Behörden und Reaktion des Alpenvereins

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung gingen sowohl bei der Landesumweltanwaltschaft als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Imst Beschwerden ein. Die BH Imst überprüfte daraufhin die Vorgehensweise bei den Baggerarbeiten. Auch der Alpenverein wurde aktiv und zog Juristen sowie Umweltexperten hinzu, um den Vorgang zu prüfen.

Die Pitztaler Gletscherbahnen bezeichnen die Arbeiten als Instandhaltungsmaßnahmen. Sie dienten der Sicherung des Notwegs innerhalb des Skigebiets. Nach Angaben des Landes ist für diesen Eingriff keine gesonderte naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich. Das Land bestätigte zudem, dass die Arbeiten der Wiederherstellung der Anbindung der Wegtrasse vom Gletschereis an das eisfreie Gelände dienen. Die Gletscherbahnen erklärten, mit der BH Imst in engem Austausch zu stehen. Einen von ORF Tirol angefragten Lageplan des Notwegs übermittelten sie allerdings nicht. Ob der beschriebene Notweg konkret von den aktuellen Baggerarbeiten betroffen ist, blieb auf Nachfrage offen, ebenso die genaue Lage und Funktion des Wegs.

Walter Tschon von der Landesumweltanwaltschaft äußerte sich positiv darüber, dass Hinweise aus der Bevölkerung zu den Beschwerden geführt hatten. Der WWF sprach von fragwürdigen Baggerarbeiten und forderte deutliche Einschränkungen der bestehenden Ausnahmen vom Gletscherschutz.

Streit um Seilbahnprojekt am Linken Fernerkogel

Im Skigebiet Pitztaler Gletscher ist zusätzlich eine neue Seilbahn im Bereich des Linken Fernerkogels geplant. Anfang 2026 entschied der Verwaltungsgerichtshof, dass dieses Bauvorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Damit bestätigte der VwGH ein gleichlautendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Bei einer Volksbefragung in St. Leonhard im Pitztal hatte sich zuvor eine knappe Mehrheit von 50,36 Prozent gegen die sogenannte Gletscherehe ausgesprochen, also gegen eine engere Verbindung zwischen benachbarten Gletscherskigebieten.

Instandhaltungspflichten in Gletscherskigebieten

Grundsätzlich sind alle Gletscherskigebiete in Österreich behördlich dazu verpflichtet, eine Dreijahresvorschau ihrer geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorzulegen und genehmigen zu lassen. Solche Vorschauen sollen sicherstellen, dass technische Eingriffe in sensiblen Hochgebirgslagen im Voraus behördlich eingeordnet werden können, auch wenn für einzelne Maßnahmen im Rahmen dieser Planung keine gesonderte naturschutzrechtliche Einzelbewilligung mehr notwendig ist. Wege, Pisten und Liftanlagen auf Gletschern unterliegen dabei besonderen Anforderungen, da sich die Eisoberfläche durch Schmelzprozesse kontinuierlich verändert. Arbeiten zur Sicherung von Wegen oder Trassen, etwa um die Anbindung an eisfreies Gelände zu erhalten, zählen in diesem Zusammenhang zu den wiederkehrenden Aufgaben des Betriebs solcher Skigebiete.

Die Gletscherschmelze selbst ist ein langjährig beobachteter Prozess in den Alpen. Die Glaziologin Andrea Fischer beschrieb 2026 als ein Jahr mit besonders starker Gletscherschmelze. Der vorangegangene Winter hatte demnach rund 30 Prozent weniger Niederschlag als üblich gebracht. An heißen Tagen ging die Eisoberfläche um bis zu zehn Zentimeter zurück. Diese Entwicklung verändert die Oberflächenstruktur von Gletschern fortlaufend und wirkt sich unmittelbar auf Infrastruktur aus, die auf oder am Rand des Eises errichtet wurde. Wegtrassen, die ursprünglich auf Gletschereis angelegt wurden, müssen deshalb in vielen Skigebieten regelmäßig angepasst werden, sobald sich die Eisränder verschieben oder zurückziehen.

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