Bahnlinie R21 fährt wegen Bauverzögerung in Bayern erst nach Weihnachten wieder normal

Pendlerinnen und Pendler auf der Bahnlinie R21 zwischen der Stadt Salzburg und Friedburg in Oberösterreich müssen sich länger als geplant auf Einschränkungen einstellen. Die Linie kann erst nach Weihnachten wieder im Normalbetrieb fahren. Grund für die Verzögerung ist eine Baustelle der Deutschen Bahn in Bayern, von der auch der Zug-Regionalverkehr auf der Weststrecke im Flachgau betroffen ist.

Die Bahnstrecke über Passau wird seit Monaten komplett erneuert. Ursprünglich sollte sie ab dem 13. Dezember wieder vollständig zur Verfügung stehen. Nun ist klar, dass die Wiederinbetriebnahme einige Wochen länger dauert als geplant.

Verzögerung bei der Bauarbeiten über Passau

Die Erneuerung der Strecke über Passau sollte ursprünglich rechtzeitig vor dem 13. Dezember abgeschlossen sein. Dieser Termin lässt sich nach aktuellem Stand nicht halten. Die volle Inbetriebnahme verschiebt sich um mehrere Wochen nach hinten. Betroffen sind davon nicht nur Pendlerinnen und Pendler im Flachgau, sondern auch Teile des Güterverkehrs sowie der Fernverkehr.

Ein Teil der Güterzüge wird weiterhin über Salzburg umgeleitet. Auch der Fernverkehr führt bis zur Fertigstellung der Baustelle weiter über diese Route. Die Linie R21 zwischen Salzburg und Friedburg kann dadurch erst nach Weihnachten wieder im gewohnten Fahrplan verkehren.

Ersatzangebot für Fahrgäste im Flachgau

Für die Zeit der Einschränkungen stehen den Fahrgästen der Linie R21 reguläre Züge der S2 sowie der Linie REX21 als Alternative zur Verfügung. Diese Verbindungen sollen die Lücken im Angebot der R21 bis zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs ausgleichen.

Bauarbeiten an stark befahrenen Bahnstrecken

Grundsätzlich bringen umfangreiche Streckenerneuerungen wie jene über Passau regelmäßig Einschränkungen für grenzüberschreitende Verbindungen mit sich. Bei solchen Vorhaben werden häufig Gleise, Oberleitungen und technische Anlagen über längere Streckenabschnitte hinweg erneuert, was eine vollständige oder teilweise Sperrung für Monate erforderlich machen kann. Verzögerungen bei derart umfangreichen Bauprojekten sind keine Seltenheit, da witterungsbedingte Einflüsse, technische Herausforderungen oder der Umfang der Arbeiten den ursprünglichen Zeitplan beeinflussen können.

Für den grenzüberschreitenden Zugverkehr zwischen Bayern und Österreich hat die Strecke über Passau eine wichtige Funktion, insbesondere für Fernverkehrs- und Güterzugverbindungen. Fällt diese Route durch Bauarbeiten ganz oder teilweise aus, weichen Bahnbetreiber üblicherweise auf alternative Strecken aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Im vorliegenden Fall erfolgt diese Umleitung über Salzburg, was wiederum Auswirkungen auf die Kapazitäten im regionalen Schienenverkehr im Flachgau haben kann.

Bei umfangreichen Umleitungen setzen Verkehrsbetriebe in der Regel auf Ersatzverbindungen, um die Mobilität der Fahrgäste im betroffenen Gebiet sicherzustellen. Reguläre Linien aus dem bestehenden Angebot, wie im Flachgau die S2 und die REX21, übernehmen dabei häufig zusätzliche Funktionen, um Einschränkungen auf einzelnen Linien auszugleichen. Für Pendlerinnen und Pendler bedeutet dies in der Praxis häufig eine Umstellung der gewohnten Fahrpläne und Anschlussverbindungen für die Dauer der Bauarbeiten.