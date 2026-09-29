Balkonbrand in Triiiple Tower im 26. Stock – 65 Feuerwehrleute im Einsatz

In einem der drei Triiiple Tower im Bezirk Landstraße hat es Dienstagfrüh gebrannt. Das Feuer brach auf einem Balkon im 26. Stock aus. Die Feuerwehr wurde kurz vor 6.45 Uhr verständigt und rückte mit Alarmstufe 2 an. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Löscharbeiten in luftiger Höhe

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen auf dem Balkon im 26. Stock bereits deutlich zu sehen. Die Feuerwehr Wien schickte 65 Feuerwehrleute zu dem Einsatz. Mit einer Löschleitung gelang es den Kräften, den Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Zur Ursache des Feuers liegen keine bestätigten Angaben vor. Die Feuerwehr teilte lediglich mit, dass beim Eintreffen der Einsatzkräfte die Flammen auf dem Balkon sichtbar waren und der Brand anschließend gelöscht werden konnte.

Einsätze in Hochhäusern stellen besondere Anforderungen

Brände in Hochhäusern gelten für Feuerwehren grundsätzlich als anspruchsvolle Einsatzlage. Je höher ein Brandort liegt, desto aufwendiger gestaltet sich in der Regel der Transport von Ausrüstung und Löschwasser sowie die Rettung möglicher Betroffener. Bei Bränden in oberen Stockwerken kommen häufig spezielle Steigleitungen im Gebäude zum Einsatz, über die Löschwasser ohne lange Schlauchstrecken direkt zu den betroffenen Etagen geleitet werden kann.

Die Ausrufung einer höheren Alarmstufe, wie sie auch in diesem Fall erfolgte, dient dazu, ausreichend Personal und Gerät frühzeitig verfügbar zu machen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Löscharbeiten auch bei größerer Gebäudehöhe oder unklarer Lage rasch und mit ausreichenden Kräften beginnen können. Die tatsächlich benötigte Mannschaftsstärke richtet sich dabei nach den Gegebenheiten vor Ort, etwa nach Gebäudehöhe, Zugänglichkeit und dem sichtbaren Ausmaß des Feuers zum Zeitpunkt des Eintreffens.

Balkonbrände in Wohnhochhäusern zählen zu den Ereignissen, die von Einsatzkräften vergleichsweise häufig bewältigt werden müssen. Ein Balkon bietet Flammen zwar offene Fläche, gleichzeitig kann sich Rauch bei ungünstigen Bedingungen auch in angrenzende Gebäudeteile ausbreiten. Aus diesem Grund prüfen Einsatzkräfte bei derartigen Lagen üblicherweise nicht nur den unmittelbaren Brandherd, sondern auch benachbarte Wohnungen und Stockwerke, um eine mögliche Gefährdung für Bewohnerinnen und Bewohner frühzeitig auszuschließen.