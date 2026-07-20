Banküberfall in Korneuburg: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise auf flüchtigen Täter

Banküberfall in Korneuburg: Polizei fahndet mit Lichtbildern nach Täter

Nach einem Überfall auf ein Geldinstitut am Korneuburger Hauptplatz sucht das Landeskriminalamt Niederösterreich mit Lichtbildern nach dem unbekannten Täter. Der Vorfall ereignete sich am 19. Juni 2026 gegen 14:10 Uhr. Für sachdienliche Hinweise wurden 5.000 Euro Belohnung ausgelobt.

Ablauf des Überfalls

Der Mann betrat das Geldinstitut und ging am Empfangsschalter vorbei direkt in das Büro einer Mitarbeiterin, wo er die Tür hinter sich schloss. Er nötigte die Angestellte, Geld aus einem im Büro verwahrten Tresor herauszugeben, und verstaute die Beute in einer mitgebrachten schwarzen Sporttasche. Anschließend zwang er die Mitarbeiterin, sich auf den Boden zu legen, und schlug mehrmals auf sie ein. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Tat flüchtete der Täter mit einem E-Scooter. Das Fahrzeug wurde in der Nähe des Tatorts aufgefunden, konnte jedoch bisher keinem Besitzer zugeordnet werden.

Beschreibung des Gesuchten

Der Mann trug während des Überfalls eine FFP2-Maske und war dunkel gekleidet. Er wird als rund 1,75 Meter groß und schlank beschrieben, das geschätzte Alter liegt zwischen 30 und 45 Jahren. Er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent.

Ermittlungen und Hinweise

Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Erhebungen und veröffentlichte am 20. Juli 2026 Lichtbilder des Gesuchten sowie des E-Scooters. Hinweise, die zur Ausforschung oder Festnahme des Verdächtigen führen, werden mit 5.000 Euro belohnt. Meldungen können unter der Telefonnummer 059133-303333 beim Landeskriminalamt Niederösterreich erstattet werden. Auf Wunsch werden Hinweise vertraulich behandelt.