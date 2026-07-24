Baustellen-Chaos in Hietzing: Maxingstraße, Hauptstraße und bald auch Lainzer Straße betroffen

Mehrere Baustellen sorgen für Verkehrseinschränkungen in Hietzing

Im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing laufen derzeit mehrere Bauprojekte gleichzeitig. Betroffen sind unter anderem die Maxingstraße, die Hietzinger Hauptstraße und in Kürze auch die Lainzer Straße.

In der Maxingstraße wird eine neue Fernwärmeleitung verlegt, zudem werden Wasserleitungen erneuert und die Fahrbahn saniert. Die Straße bleibt dafür voraussichtlich bis Dezember gesperrt. Die Buslinien 56A, 56B, 58A und 58B werden während der Bauarbeiten umgeleitet.

Bahnübergang und Sperren auf der Hietzinger Hauptstraße

Auf der Hietzinger Hauptstraße ist der Bahnübergang wegen Vorarbeiten für die Verbindungsbahn bis Anfang September für Autos gesperrt. Fußgänger können die Absperrung neben dem Übergang über die Gleise passieren.

Großbaustelle auf der Lainzer Straße ab 2027

Ab August beginnen auf der Lainzer Straße Vorbereitungsarbeiten für eine umfassendere Baumaßnahme. Ab 2027 sollen dort die Gleise der Straßenbahnlinie 60 erneuert werden. Während der Hauptarbeiten wird die Lainzer Straße zwischen Altgasse und Münichreiterstraße gesperrt, die Linie 60 wird in dieser Zeit durch Busse ersetzt. Zusätzlich sollen Wasser-, Strom- und Gasleitungen saniert und der Bereich klimafit umgestaltet werden.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP) erklärte, die Hauptarbeiten auf der Lainzer Straße würden erst beginnen, sobald die Bauarbeiten in der Maxingstraße abgeschlossen sind.

Reaktionen von Anrainern und Betrieben

Anrainer und Betriebe äußern Unmut über die zeitgleich laufenden Baustellen. Eine Pendlerin namens Maria berichtet, dass sie wegen der Umleitungen doppelt so lange zur Arbeit benötigt. Die 82-jährige Amalia wohnt direkt vor der Baustelle in der Maxingstraße. Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts auf der Hietzinger Hauptstraße spricht von Kundenverlusten aufgrund fehlender Parkplätze.