Beatpatrol Festival in Wien: Sieben Stunden Verspätung und nur drei von neun Acts

Beim Beatpatrol Festival in Wien ist es am Freitag zu stundenlangen Verzögerungen gekommen. Hunderte Besucher warteten vor dem Eingang der Galopprennbahn Freudenau, wo die Veranstaltung stattfand. Statt des geplanten Einlasses konnten die Gäste das Gelände erst kurz vor 21:00 Uhr betreten. Von den ursprünglich neun geplanten Acts traten schließlich nur drei auf.

Sieben Stunden Verspätung auf der Freudenau

Der erste Auftritt des Festivals hätte bereits um 14:00 Uhr beginnen sollen. Der Einlass wurde jedoch mehrfach verschoben, sodass die Besucher letztlich sieben Stunden länger als geplant vor dem Eingang ausharren mussten. Erst kurz vor 21:00 Uhr öffneten sich die Tore zum Gelände der Galopprennbahn Freudenau.

Die Veranstaltung endete bereits zwei Stunden nach dem verspäteten Einlass. Von den neun ursprünglich angekündigten Acts kamen letztlich nur drei zur Aufführung: Yousuke Yukimatsu sowie die beiden Headliner des ersten Festivaltages, Charlotte de Witte und Timmy Trumpet.

Als Grund für die Verzögerungen nannte der Veranstalter logistische Probleme. Während der Wartezeit entschuldigte er sich mehrfach über Instagram bei den Festivalbesuchern. Nach dem ersten Festivaltag hagelte es dennoch heftige Kritik. Zahlreiche Gäste kündigten an, die 90 Euro für ihr Ticket zurückfordern zu wollen. Am Samstag soll das Festival regulär um 14:00 Uhr fortgesetzt werden.

Im Zusammenhang mit dem Festival meldete sich zudem DJane Anna Ullrich zu Wort. Sie teilte auf Instagram mit, ihren Auftritt abgesagt zu haben, und begründete diesen Schritt mit einer ausbleibenden Rückmeldung des Veranstalters.

Zweiter Anlauf nach ausgefallener Ausgabe

Grundsätzlich zählen kurzfristige Programmänderungen und Verzögerungen im Ablauf zu den bekannten Risiken großer Open-Air-Veranstaltungen. Bei Festivals mit mehreren Bühnen, internationalen Künstlern und komplexer Logistik hängt der reibungslose Ablauf von zahlreichen ineinandergreifenden Faktoren ab, etwa dem rechtzeitigen Aufbau der Technik, Sicherheitskontrollen beim Einlass sowie der Abstimmung zwischen verschiedenen Dienstleistern. Verzögerungen an einer Stelle können sich in solchen Fällen auf den gesamten weiteren Tagesablauf auswirken, da Auftrittszeiten und technische Umbauten eng getaktet sind.

Für Besucher großer Musikveranstaltungen gelten zudem meist allgemeine vertragliche Grundsätze: Kommt es zu erheblichen Einschränkungen im zugesagten Programm, können unter bestimmten Voraussetzungen Ansprüche auf Rückerstattung oder Entschädigung entstehen. Ob und in welchem Umfang solche Ansprüche im Einzelfall bestehen, hängt üblicherweise von den jeweiligen Teilnahmebedingungen des Veranstalters sowie vom konkreten Ausmaß der Programmänderung ab.

Das Beatpatrol Festival selbst blickt auf eine wechselvolle jüngere Geschichte zurück. Im vergangenen Jahr konnte die Veranstaltung nicht stattfinden, nachdem die damalige Veranstalterfirma ein Sanierungsverfahren hatte beantragen müssen. Die diesjährige Ausgabe in der Galopprennbahn Freudenau markierte damit einen Neustart der Veranstaltung an einem historischen Austragungsort in Wien.