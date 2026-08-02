Belgisches Wanderpaar nach Gewittersturz von Seebergspitze gerettet

Wanderpaar aus Belgien nach Stürzen an der Seebergspitze gerettet

In Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz sind am Samstag zwei belgische Wanderer aus einer Notlage gerettet worden. Das 53 und 55 Jahre alte Paar war beim Abstieg von der 2.085 Meter hohen Seebergspitze in Bergnot geraten.

Die beiden hatten versucht, über die Ostseite des Berges in Richtung Achensee weiterzukommen, als sie in ein heftiges Gewitter gerieten. Dabei gelangten sie in zunehmend steiles und felsdurchsetztes Gelände, in dem sie schließlich nicht mehr weiterkamen. Es kam zu mehreren Stürzen.

Gegen 17.50 Uhr setzten die Wanderer einen Notruf ab. Zur Bergung wurde ein Hubschrauber angefordert.

Nach Angaben der Polizei erlitten sowohl der Mann als auch die Frau Verletzungen am gesamten Körper. Beide wurden nach der Bergung ins Krankenhaus Hall gebracht.