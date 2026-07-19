Bergrettung Gmunden rückte zweimal aus – Erschöpfte Wanderer und verirrte Kletterer gerettet

Zwei Bergrettungseinsätze am Traunstein und Attersee

Am Samstag war die Bergrettung im Bezirk Gmunden gleich zweimal im Einsatz. Sowohl am Traunstein als auch am Attersee mussten Personen aus Bergnot gerettet werden.

Erschöpfte Wanderer am Traunstein

Zwei Wanderer aus Peuerbach, 29 und 31 Jahre alt, machten sich in den frühen Morgenstunden auf den Naturfreundesteig am Traunstein. Nach rund fünf Stunden hatten sie etwa ein Drittel der Strecke zurückgelegt. Die gesamte Tour wird üblicherweise in drei bis vier Stunden bewältigt.

In rund 950 Metern Seehöhe konnten die beiden wegen Erschöpfung nicht mehr weitergehen. Die Bergrettung Gmunden rückte aus. Ein Polizeihubschrauber flog das Paar schließlich ins Tal.

Notlage am Mahdlgupf-Klettersteig

Ebenfalls am Samstag gerieten zwei russische Staatsbürger am Attersee in eine Notlage. Sie wollten den Mahdlgupf-Klettersteig begehen und orientierten sich dabei laut Polizei mit einer Handyapp. Bereits beim Zustieg führte die App in unwegsames, felsiges Gelände. Die beiden konnten weder vor noch zurück und setzten einen Notruf ab. Auch sie wurden vom Polizeihubschrauber geborgen.