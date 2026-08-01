Bergrettung NÖ/Wien: 60 Einsätze im Juli – ein Drittel mehr als im Vorjahr

Bergrettung Niederösterreich/Wien verzeichnet im Juli deutlichen Anstieg der Einsätze

Die Bergrettung Niederösterreich/Wien musste im Juli 2026 insgesamt 60 Mal ausrücken. Das entspricht im Durchschnitt zwei Einsätzen pro Tag und liegt rund ein Drittel über dem Wert des Vorjahresmonats. Die Bilanz wurde am Freitag veröffentlicht.

Wie die Bergrettung mitteilte, stieg die Zahl der verletzten Personen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Rund ein Drittel aller geretteten Personen blieb unverletzt. Landesleiter Karl Weber nannte unzureichende Vorbereitung vieler Bergtouren als einen möglichen Grund für Einsätze.

Suchaktionen und medizinische Notfälle

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden im Juli vermehrt zu Suchaktionen, medizinischen Notfällen sowie Einsätzen infolge sommerlicher Hitze gerufen. Vor wenigen Tagen suchten Bergretter gemeinsam mit Alpinpolizei, Suchhunden und einer Drohnengruppe bis in die Nacht nach vermissten Jugendlichen am Herminensteig auf dem Schneeberg im Bezirk Neunkirchen. Die Jugendlichen wurden schließlich unverletzt aufgefunden.

Am Muckenkogel bei Lilienfeld musste ein Wanderer mit Verdacht auf einen Schlaganfall aus schwierigem Gelände gerettet werden, ein Notarzthubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Auf der Rax im Bezirk Neunkirchen mussten mehrere Alpinisten vor einem aufziehenden Gewitter mit Blitzschlaggefahr in Sicherheit gebracht werden. Ende Juli wurde zudem eine Klettergruppe auf der Hohen Wand im Bezirk Wiener Neustadt von einem herannahenden Gewitter überrascht, nachdem sich beim Abseilen das Seil verklemmt hatte. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Verletzungen häufigster Einsatzgrund

Verletzungen machen laut Bergrettung deutlich mehr als die Hälfte aller Einsätze aus und bleiben damit der häufigste Grund für Alarmierungen. In den Ötschergräben musste ein vierjähriges Mädchen nach einem Sturz gerettet werden. Im Bereich der Ötscherlifte wurde ein schwer verletzter Quadfahrer geborgen, ein 21-Jähriger stürzte bei einem weiteren Vorfall mit einem Quad ab und wurde schwer verletzt. Auch mehreren verletzten Wanderinnen und Wanderern im Gebiet von Ötscher im Bezirk Scheibbs, an der Rax sowie am Muckenkogel im Bezirk Lilienfeld wurde geholfen.

Mountainbike-Unfälle zählen weiterhin zu den häufigsten Einsatzarten, wobei deren Zahl gegenüber dem Vorjahr leicht zurückging. Bei sommerlichen Temperaturen führen zudem Kreislaufprobleme, Erschöpfung und Dehydrierung häufiger zu Notfällen.