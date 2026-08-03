Bergrettung rettet zwei erschöpfte Wanderer in Nacht am Koschutahaus

Zwei erschöpfte Wanderer in der Nacht im Bereich des Koschutahauses gerettet

Im Gemeindegebiet von Zell im Bezirk Klagenfurt-Land mussten in der Nacht auf Montag zwei Wanderer von der Bergrettung geborgen werden. Eine 39-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land waren unterkühlt, blieben jedoch unverletzt.

Die beiden hatten eine Tour vom Koschutahaus in Richtung Potoksattel unternommen. Gegen 21.30 Uhr setzten sie nach Einbruch der Dunkelheit einen Notruf ab, da sie völlig erschöpft waren. Nach eigenen Angaben hatten sie die Länge der Wanderung sowie die aufgrund der hohen Tagestemperaturen erhöhte körperliche Belastung unterschätzt.

Einsatzkräfte lokalisierten Wanderer in steilem Gelände

Zehn Einsatzkräfte der Bergrettung Ferlach sowie ein Alpinpolizist stiegen zu den beiden auf. Gegen Mitternacht konnten sie auf rund 1.800 Metern Seehöhe lokalisiert werden. Die Wanderer waren vom markierten Weg abgekommen und in steiles Gelände geraten.

Nach einer Erstversorgung wurden die beiden gesichert und in Begleitung der Einsatzkräfte zurück zum Koschutahaus gebracht, wo sie gegen 3.30 Uhr eintrafen. Beide konnten die Heimreise anschließend selbstständig antreten. Die Wanderer waren für die Tour entsprechend ausgerüstet.