Bergrettung Salzburg verzeichnet deutlichen Anstieg der Einsätze im Jahr 2026

Die Bergrettung Salzburg verzeichnet im Jahr 2026 eine außergewöhnlich hohe Zahl an Einsätzen. Seit Jahresbeginn bis zum 4. Oktober rückten die Einsatzkräfte 725-mal aus. Das sind 75 Einsätze mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Bei den Einsätzen kamen 31 Menschen ums Leben, rund 300 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, 310 Personen konnten unverletzt vom Berg geholt werden.

Hohe Zahl an Einsätzen seit Jahresbeginn

Für die 725 Einsätze waren 4.636 Bergretterinnen und Bergretter im Einsatz. Insgesamt leisteten sie 11.129 Einsatzstunden. Als häufigste Ursachen für Einsätze nennt die Bergrettung Stürze, gefolgt von Erschöpfung und medizinischen Notfällen.

Im Frühjahr 2026 kam es zu zahlreichen Lawinenabgängen, die ebenfalls Einsätze der Bergrettung erforderten. Der anschließende Sommer war heiß. In vielen Fällen waren Sportlerinnen und Sportler zu spät aufgebrochen, hatten zu wenig Kondition oder ihre Tour nur mangelhaft geplant.

Mit 725 Einsätzen bis zum 4. Oktober liegt die Bergrettung Salzburg deutlich über dem Vorjahreswert. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2019, als 793 Einsätze verzeichnet wurden. Dieser Höchstwert wurde damit zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erreicht, die Differenz zu den bisherigen 725 Einsätzen des laufenden Jahres ist allerdings bereits deutlich geschrumpft.

Risikofaktoren beim Bergsport

Grundsätzlich hängt das Risiko bei Touren im alpinen Gelände von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen die körperliche Verfassung der Sportlerinnen und Sportler, die Wetterlage, die Tageszeit des Aufbruchs sowie die Qualität der Tourenplanung. Wer eine Bergtour erst spät am Tag beginnt, gerät häufiger in Zeitnot und läuft Gefahr, bei Dunkelheit oder schlechter werdendem Wetter noch unterwegs zu sein. Auch eine unzureichende körperliche Vorbereitung kann dazu führen, dass die Kräfte auf längeren oder anspruchsvollen Strecken nicht ausreichen.

Eine sorgfältige Planung umfasst üblicherweise die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Verhältnis zur gewählten Route, die Berücksichtigung der Wetterprognose sowie ausreichende Pufferzeiten für Pausen und mögliche Verzögerungen. Bei winterlichen Verhältnissen kommt die Einschätzung der Lawinengefahr hinzu, die sich etwa durch Schneefall, Windverhältnisse und Temperaturschwankungen rasch verändern kann. In schneereichen Phasen, wie sie im Frühjahr auftreten können, steigt dadurch grundsätzlich das Risiko für Lawinenabgänge in exponierten Lagen.

Bei hohen Temperaturen im Sommer wiederum spielt die Erschöpfung eine größere Rolle. Hitze erhöht den Flüssigkeitsbedarf und kann die Leistungsfähigkeit des Körpers schneller einschränken als bei kühleren Bedingungen. In Kombination mit langen Gehzeiten oder steilem Gelände kann dies dazu beitragen, dass Sportlerinnen und Sportler an ihre körperlichen Grenzen stoßen.

Aufgaben der Bergrettung

Die Bergrettung ist in Österreich die zentrale Organisation für die Suche und Rettung von Personen im alpinen und voralpinen Gelände. Ihre Mitglieder sind überwiegend ehrenamtlich tätig und rücken bei Unfällen, Erschöpfungszuständen, medizinischen Notfällen sowie bei Lawinenereignissen aus. Die Einsätze reichen von der Bergung Verletzter über Suchaktionen nach vermissten Personen bis hin zur Bergung von Todesopfern. Je nach Gelände und Witterung kommen dabei unterschiedliche Rettungstechniken zum Einsatz, etwa der Transport mit Trage, Seilbergungen in steilem Gelände oder die Zusammenarbeit mit Hubschraubern bei schwer zugänglichen Einsatzorten.

Die Zahl der Einsatzstunden und der beteiligten Einsatzkräfte zeigt, welchen Umfang solche Rettungsaktionen über ein Jahr hinweg erreichen können. Mit 11.129 Einsatzstunden und 4.636 eingesetzten Bergretterinnen und Bergrettern allein im laufenden Jahr wird deutlich, welcher personelle Aufwand hinter der alpinen Rettungsarbeit in Salzburg steht.