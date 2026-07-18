Bergrettung seilt zwei Schülerinnen aus Steilgelände am Spielberghorn ab

Zwei Schülerinnen am Spielberghorn gerettet

Am Samstagvormittag gerieten zwei einheimische Schülerinnen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Spielberghorn (2.044 m) in Leogang im Pinzgau in Bergnot. Die Bergrettung Leogang brachte die beiden unverletzt in Sicherheit.

Die Schülerinnen wollten nach eigenen Angaben eine Abkürzung in Richtung Gipfel nehmen und gerieten dabei in unwegsames Felsgelände. Im Steilgelände konnten sie weder vor noch zurück. Der Hüttenwirt der nahe gelegenen Lindlalm hörte ihre Hilferufe und alarmierte die Bergrettung Leogang.

Abseilung über rund 100 Meter Steilgelände

Das Team der Bergrettung stieg zu den Schülerinnen auf und sicherte sie. Über etwa 100 Meter Steilgelände seilten die Retter gemeinsam mit den Mädchen ab. Anschließend wurden die beiden am kurzen Seil bis zum Wanderweg zurückgebracht und zu den Almen begleitet.

Die Polizei übernahm die Mädchen und fuhr sie ins Tal, wo sie ihren Eltern übergeben wurden. Der Einsatz war gegen 14:30 Uhr beendet. Beide Schülerinnen blieben unverletzt.