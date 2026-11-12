Beschlagnahmte Schützengewehre nach Einstellung der Verfahren an Tiroler zurückgegeben

Die 34 Schützengewehre, die im Juni bei einer Buskontrolle am Kleinen Deutschen Eck beschlagnahmt worden waren, sind wieder an ihre Besitzer zurückgegeben worden. Die deutschen Behörden haben die gegen die Tiroler Schützen eingeleiteten Strafverfahren vor Kurzem eingestellt. Die Betroffenen mussten dafür jeweils eine Geldbuße von 200 Euro zahlen.

Insgesamt beträgt die Geldauflage für die Einstellung der Verfahren 6.800 Euro. Dieser Betrag wurde bereits beglichen, da die deutschen Behörden im Zuge der Kontrolle Sicherheitsleistungen zurückbehalten hatten, die nun dafür verwendet wurden.

Kontrolle in Bad Reichenhall mit weitreichenden Folgen

Ausgangspunkt der Verfahren war eine Buskontrolle im Juni in Bad Reichenhall. Rund 50 Mitglieder der Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich am Pillersee waren zu diesem Zeitpunkt auf der Heimfahrt nach Tirol. Zuvor hatten sie in Salzburg an einer Feier für Erzbischof Franz Lackner teilgenommen.

Deutschen Polizisten war beim Vorbeifahren ein gewehrähnlicher Gegenstand im Fahrgastraum des Busses aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass 31 der insgesamt 34 mitgeführten Langwaffen offen und griffbereit im Fahrgastraum transportiert wurden. Die Beamten beschlagnahmten die Waffen.

Unter den Gewehren befanden sich zwölf Stück aus dem Jahr 1937. Diese zwölf Waffen wiesen millimetergroße Beschusszeichen aus der Zeit des Nationalsozialismus auf, darunter Reichsadler und Hakenkreuz. Die deutschen Behörden prüften im Zuge der Ermittlungen unter anderem, ob die erforderlichen Genehmigungen für den Transport der Waffen vorlagen und ob ein Verstoß gegen deutsches Strafrecht vorlag.

Reaktion der Schützen während laufender Verfahren

Noch während die Verfahren liefen, reagierte die Bundesleitung der Schützen auf den Vorfall. Sie beschloss Maßnahmen und sprach Empfehlungen an sämtliche 235 Schützenkompanien aus. Landesschützenkommandant Thomas Saurer äußerte sich im Zusammenhang mit dem Fall.

Transport historischer Waffen im grenzüberschreitenden Verkehr

Der Umgang mit historischen Schützengewehren unterliegt grundsätzlich strengen rechtlichen Vorgaben, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. Gerade bei grenzüberschreitenden Fahrten, wie sie bei Festveranstaltungen oder kirchlichen Anlässen im Alpenraum regelmäßig vorkommen, treffen unterschiedliche nationale Waffengesetze aufeinander. Während in Österreich traditionelle Schützenvereine beim Tragen historischer Vorderlader und Perkussionsgewehre bei festlichen Anlässen auf etablierte Regelungen zurückgreifen können, gelten in Deutschland eigene Vorschriften für Besitz, Führung und Transport solcher Waffen.

Üblicherweise müssen Waffen bei Fahrten durch mehrere Länder sicher verwahrt und nicht frei zugänglich transportiert werden, etwa in verschlossenen Behältnissen im Gepäckraum statt offen im Fahrgastraum. Bei Kontrollen prüfen die zuständigen Behörden in der Regel, ob die mitgeführten Waffen ordnungsgemäß deklariert sind und ob entsprechende Genehmigungen oder Bescheinigungen vorliegen. Fehlen diese Nachweise, können daraus strafrechtliche oder ordnungsrechtliche Verfahren entstehen, selbst wenn es sich um traditionelle Vereinswaffen handelt, die ausschließlich zu zeremoniellen Zwecken mitgeführt werden.

Historische Schusswaffen aus der Zeit vor 1945 stehen zudem häufig unter besonderer Beobachtung, da Beschusszeichen und Herstellungsmerkmale Rückschlüsse auf ihre Herkunft zulassen. Solche Kennzeichnungen sind in vielen Fällen musealen oder sammlungsrechtlichen Charakters und unterliegen gesonderten Betrachtungen, wenn es um ihren Status als Waffe im rechtlichen Sinne geht. Schützenkompanien im Alpenraum verwenden solche Gewehre traditionell bei Umzügen, Ehrensalutschüssen und kirchlichen Festen, wobei die konkrete waffenrechtliche Einordnung je nach Zustand und Funktionsfähigkeit der Waffen unterschiedlich ausfallen kann.