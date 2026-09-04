Betrüger leitet Gehalt auf ausländisches Konto um – Firma fällt auf gefälschte E-Mail herein

Ein bislang unbekannter Täter hat sich bei einem Unterländer Unternehmen per E-Mail als Mitarbeiter der Firma ausgegeben und so eine Gehaltszahlung auf ein ausländisches Konto umgeleitet. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Aufgefallen war der Betrug erst, als das Gehalt beim tatsächlichen Mitarbeiter nicht einging.

Gefälschte Nachricht mit neuer Kontoverbindung

Nach den bestätigten Angaben schrieb der Täter im Namen eines Mitarbeiters des Unternehmens eine E-Mail an die zuständige Stelle im Betrieb. Darin gab er an, eine neue internationale Bankverbindung eröffnet zu haben, und bat darum, künftige Gehaltszahlungen auf dieses Konto umzustellen. Das Unternehmen änderte daraufhin die im System hinterlegte Bankverbindung des betroffenen Mitarbeiters.

In der Folge wurde das Gehalt des tatsächlichen Mitarbeiters nicht mehr auf dessen eigenes Konto, sondern auf das vom Täter angegebene ausländische Konto überwiesen. Der Betrug fiel erst auf, als der Mitarbeiter sein Gehalt nicht erhielt und das Ausbleiben der Zahlung dem Unternehmen meldete. Zu diesem Zeitpunkt war die Überweisung bereits erfolgt. Der Verursacher der gefälschten E-Mail ist weiterhin unbekannt.

Betrugsmasche mit gefälschter Identität

Bei derartigen Betrugsfällen geben sich Täter üblicherweise per E-Mail als Beschäftigte eines Unternehmens oder als Geschäftspartner aus, um Zahlungsempfänger oder Kontodaten unbemerkt zu ändern. Grundsätzlich zielen solche Nachrichten darauf ab, in Buchhaltung oder Personalabteilungen eine Routineänderung auszulösen, etwa die Aktualisierung einer Bankverbindung für Gehalts- oder Rechnungszahlungen. Weil derartige Anfragen im Berufsalltag häufig vorkommen, werden sie mitunter ohne zusätzliche Rückversicherung bearbeitet.

In vergleichbaren Fällen wirkt die Kommunikation der Täter oft täuschend echt gestaltet, etwa durch bekannte Namen, plausible Formulierungen oder einen Bezug zu tatsächlich existierenden Abläufen im Unternehmen. Sicherheitsbehörden empfehlen bei Änderungswünschen zu Bankverbindungen grundsätzlich eine Rückbestätigung über einen zweiten, unabhängigen Kommunikationsweg, etwa telefonisch über eine bereits bekannte Nummer. Solche Kontrollmechanismen sollen verhindern, dass gefälschte Nachrichten unbemerkt in reguläre Zahlungsprozesse einfließen.

Ermittlungsbehörden weisen zudem darauf hin, dass Zahlungen auf ausländische Konten im Betrugskontext häufig rasch weiterverschoben oder abgehoben werden, was eine spätere Rückverfolgung erschweren kann. Unternehmen sind daher grundsätzlich angehalten, Änderungen an hinterlegten Kontodaten intern nachvollziehbar zu dokumentieren und bei Unstimmigkeiten frühzeitig zu prüfen.