Betrugsmasche mit gefälschten Klimabonus-E-Mails – Landeskriminalamt warnt vor Datenfischern

Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt aktuell vor gefälschten E-Mails zum Klimabonus. Betrüger verschicken derzeit verstärkt Nachrichten, die vorgeben, mit der früheren staatlichen Ausgleichszahlung in Verbindung zu stehen. Ziel der Täter ist es, an persönliche Daten und an Geld der Empfänger zu gelangen, wie Klaus Allerstorfer vom Landeskriminalamt Oberösterreich mitteilt.

Gefälschte Nachrichten im Namen des Klimabonus

Der Klimabonus existiert in Österreich seit dem Vorjahr nicht mehr. Die Zahlung war ursprünglich als staatlicher Ausgleich für gestiegene Heiz- und Spritkosten gedacht. Obwohl es die Leistung nicht mehr gibt, nutzen Betrüger den Namen weiterhin, um ihre E-Mails glaubwürdig erscheinen zu lassen. Laut Klaus Allerstorfer sind im Herbst verstärkt entsprechende betrügerische E-Mails im Umlauf.

In den Nachrichten werden Empfänger aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Anschließend sollen sie ihre Kontodaten preisgeben. Die Täter gehen dabei schrittweise vor und bauen weitere Interaktionen auf, bis es schließlich zu tatsächlichen Überweisungen kommt. Teilweise verlangen die Betrüger laut Allerstorfer zunächst eine kleinere Probeüberweisung, mit der sie prüfen, ob das angegebene Konto funktionsfähig ist.

Klaus Allerstorfer rät dazu, entsprechende SMS und E-Mails zum Klimabonus sofort zu löschen und nicht auf enthaltene Links zu klicken. Eine Reaktion auf solche Nachrichten sei nicht erforderlich, da die Zahlung ohnehin nicht mehr existiert.

Vorgehen bei Phishing-Maschen mit staatlichem Bezug

Betrügerische E-Mails, die sich auf staatliche Leistungen, Förderungen oder Rückzahlungen berufen, zählen zu den gängigen Methoden im Bereich des Phishings. Grundsätzlich setzen Täter dabei auf vertrauenswürdig wirkende Absendernamen und Betreffzeilen, um Empfänger zum schnellen Handeln zu bewegen. Oft wird mit einem angeblich zeitlich begrenzten Anspruch oder einer dringenden Handlungsaufforderung gearbeitet, damit Betroffene nicht lange über die Echtheit der Nachricht nachdenken.

Üblicherweise enthalten solche Nachrichten Links, die auf nachgebaute Webseiten führen. Dort werden persönliche Daten wie Namen, Adressen oder Kontoinformationen abgefragt. In manchen Fällen folgen darauf weitere Kontaktaufnahmen, etwa durch zusätzliche E-Mails oder Anrufe, mit denen Opfer schrittweise zu Überweisungen bewegt werden sollen. Eine verlangte Probeüberweisung dient in solchen Abläufen dazu, die Funktionsfähigkeit eines Kontos zu testen, bevor größere Summen gefordert werden.

Sicherheitsbehörden empfehlen bei vergleichbaren Betrugsversuchen grundsätzlich, keine Links in unaufgefordert zugesandten E-Mails oder SMS anzuklicken und keine Kontodaten preiszugeben. Bei Unsicherheit kann die Echtheit einer Nachricht in der Regel über offizielle, eigenständig aufgerufene Kanäle einer Behörde überprüft werden, statt über in der Nachricht enthaltene Links oder Kontaktdaten. Verdächtige Nachrichten sollten nicht beantwortet, sondern gelöscht werden.