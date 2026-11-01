Betrunkener klettert durch gekipptes Fenster und schläft in fremdem Auto

Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land soll in der Nacht versucht haben, durch ein gekipptes Fenster in ein Haus in Weißkirchen an der Traun einzudringen. Der Hausbesitzer entdeckte den Mann gegen drei Uhr früh und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 33-Jährigen ein Alkoholwert von 2,06 Promille festgestellt.

Vom Fenster zum versperrten Wagen

Nach Angaben der Polizei versuchte der Mann zunächst, durch ein gekipptes Fenster in das Haus in Weißkirchen an der Traun zu gelangen. Der Hausbesitzer bemerkte ihn dabei und alarmierte die Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige außerdem versucht haben, in ein versperrtes Auto zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang.

Schließlich legte sich der Mann in ein unversperrtes Fahrzeug. Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten ihn schlafend im Auto vor. Bei der Befragung gab der 33-Jährige an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der Mann wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Versuchter Einbruch als eigenständiger Straftatbestand

Grundsätzlich macht sich nach österreichischem Strafrecht bereits strafbar, wer einen Einbruch versucht, auch wenn die Tat nicht vollendet wird und kein Schaden entsteht. Entscheidend ist dabei, dass eine Person unmittelbar dazu ansetzt, sich unbefugt Zugang zu einem fremden Wohnraum oder Fahrzeug zu verschaffen. Ob am Ende tatsächlich etwas entwendet wurde oder die betroffene Person überhaupt anwesend war, spielt für die rechtliche Bewertung eines Versuchs keine zentrale Rolle.

In derartigen Fällen prüft die Polizei üblicherweise den Gesamtablauf eines Vorfalls, um festzustellen, ob tatsächlich eine Einbruchsabsicht vorlag oder ob andere Erklärungen für ein Verhalten infrage kommen. Angaben von Betroffenen, etwa zu Beweggründen wie der Suche nach einem Schlafplatz, werden dabei im Zuge der Ermittlungen erfasst, ersetzen jedoch nicht die rechtliche Einordnung durch die Staatsanwaltschaft. Diese entscheidet in der Folge, ob und in welcher Form ein Verfahren eingeleitet wird.

Alkoholisierung spielt bei solchen Vorfällen häufig eine Rolle, ohne dass sie automatisch Rückschlüsse auf Absicht oder Motiv zulässt. Ein hoher Promillewert kann etwa Auswirkungen auf das Urteilsvermögen oder die Reaktionsfähigkeit einer Person haben, sagt jedoch für sich genommen nichts über die strafrechtliche Bewertung eines Vorfalls aus. Diese obliegt im weiteren Verfahren den zuständigen Behörden.