Biber fällt Baum auf Telefonleitung – Feuerwehr St. Leonhard rückt zu ungewöhnlichem Einsatz aus

In St. Leonhard bei Freistadt ist die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Ein Biber hatte einen Baum gefällt, der daraufhin auf einer Telefonleitung landete. Alarmiert wurde die Feuerwehr zunächst mit der Meldung „Baum in Stromleitung“, nachdem eine Bewohnerin des betroffenen Grundstücks die Einsatzkräfte verständigt hatte.

Abgenagter Baum statt Stromschaden

Vor Ort stellte sich die Lage anders dar als zunächst gemeldet. Der Baum war nicht auf eine Stromleitung, sondern auf eine Telefonleitung gestürzt. Den Einsatzkräften fiel zudem schnell auf, wie es zu dem Vorfall gekommen war: Der Stamm war deutlich abgenagt, und am Boden lagen Holzspäne verstreut. Diese Spuren ließen keinen Zweifel daran, dass ein Biber den Baum gefällt hatte. Das Tier selbst war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht mehr vor Ort.

Für die Feuerwehr St. Leonhard bei Freistadt war es der erste Einsatz dieser Art. Michael Diesenreiter, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, war an diesem Einsatz beteiligt.

Biberspuren entlang des Baches keine Seltenheit

In der Region um St. Leonhard bei Freistadt kommt es entlang des Baches immer wieder zu Vorfällen mit Bibern. Die Tiere nagen dort Bäume und Sträucher an und um, was gelegentlich zu Schäden an Infrastruktur oder Vegetation führt. Üblicherweise beseitigen Anrainer solche Biberschäden selbst, ohne dass die Einsatzkräfte eingeschaltet werden müssen.

Grundsätzlich gehört der Biber zu den Tierarten, die durch ihr natürliches Verhalten gezielt Bäume fällen, um an Rinde und Zweige als Nahrung zu gelangen oder Baumaterial für Dämme und Baue zu gewinnen. Dabei nagen die Tiere den Stamm so lange an, bis dieser instabil wird und umstürzt. Je nach Standort des Baumes können dabei auch Leitungen, Wege oder andere Infrastruktur betroffen sein. In Gebieten mit stabilen Biberpopulationen, wie sie entlang vieler Bäche und Flüsse in Oberösterreich vorkommen, zählen solche Vorfälle zu den wiederkehrenden Herausforderungen für Grundstückseigentümer und Gemeinden.

Da Biber in Österreich unter Naturschutz stehen, sind direkte Eingriffe in ihren Lebensraum oder ihre Entnahme nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen möglich. Praktisch bedeutet das für Anrainer häufig, dass in erster Linie beschädigte Bäume entfernt oder gesichert werden, während das grundsätzliche Vorkommen der Tiere im jeweiligen Gewässerbereich bestehen bleibt.