Biber fällte Baum auf Landstraße in Steindorf – Feuerwehr räumte binnen 20 Minuten

Die Feuerwehr Steindorf ist am Donnerstagfrüh ausgerückt, weil ein Baum quer über die Bleistätter Moor Straße (L50) gestürzt war. Der kleine Baum war abgenagt und versperrte die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kurzer Einsatz ohne Gerät

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Steindorf räumten den umgestürzten Baum von der Bleistätter Moor Straße. Maschinen waren dafür nicht erforderlich. Der gesamte Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

Nach Angaben der Feuerwehr Steindorf soll der Baum von einem Biber gefällt worden sein. Diese Einschätzung stammt von der Feuerwehr selbst und wurde nicht unabhängig überprüft.

Bäume und Verkehrssicherheit auf Landstraßen

Umgestürzte Bäume auf Straßen zählen zu den häufigeren Einsatzanlässen für Feuerwehren im ländlichen Raum. Grundsätzlich übernehmen die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren in solchen Fällen die Erstversorgung der Gefahrenstelle, etwa durch das Absichern der Fahrbahn und das Entfernen von Hindernissen. Je nach Größe und Lage des Baumes kommen dabei Motorsägen oder schwereres Gerät wie Seilwinden zum Einsatz. Bei kleineren Bäumen reicht häufig der Einsatz von Handwerkzeug, sodass der Verkehr rasch wieder freigegeben werden kann.

Landstraßen wie die L50 verlaufen oft durch bewaldete oder naturnahe Gebiete, in denen Bäume unmittelbar an die Fahrbahn grenzen. Witterungseinflüsse, Fäulnis oder tierische Einwirkungen können dazu führen, dass einzelne Bäume instabil werden und umstürzen. Biber etwa fällen im Rahmen ihres natürlichen Verhaltens gezielt Bäume in Gewässernähe, um an Rinde und Zweige zu gelangen oder Baumaterial für ihre Bauten zu gewinnen. In Regionen mit Mooren, Bächen oder stehenden Gewässern kann dies gelegentlich auch Bäume in der Nähe von Straßen betreffen.