Biber gefährden geschützte Kopfweiden: Salzburg schützt Bäume am Almkanal mit Gittern

In der Stadt Salzburg sorgen derzeit Biber für Handlungsbedarf beim Stadtgartenamt. Die Tiere gefährden streng geschützte Kopfweiden, insbesondere entlang des Almkanals. Um die Bäume zu schützen, hat das Stadtgartenamt beschlossen, am Almkanal sämtliche Bäume mit unüberwindbaren Gittern zu sichern, die von Bibern nicht durchbissen werden können.

Schutzmaßnahmen am Almkanal

Das Stadtgartenamt unter der Leitung von Christian Stadler hat sich dazu entschlossen, alle Bäume am Almkanal zu schützen. Zum Einsatz kommen dabei Gitter, die den Bibern den Zugang zur Rinde verwehren. Als Alternative zu den Gittern gibt es auch spezielle Anstriche, die die Tiere fernhalten sollen. Wie wirksam diese Anstriche im Vergleich zu den Gittern sind, fällt laut Gundi Habenicht, Biberbeauftragte des Landes Salzburg, unterschiedlich aus.

Verantwortlich für die Schäden am Almkanal ist eine Biberfamilie, die im Leopoldskroner Weiher lebt. Die Tiere sind auf der Suche nach Nahrung umherziehend unterwegs und damit nicht an einen festen Ort gebunden. Nach Angaben von Habenicht sind Biber zur aktuellen Jahreszeit verstärkt auf Rindennahrung angewiesen, da die übrige Vegetation zurückgeht. Biberfamilien verlagern dabei ihre Fällaktionen regelmäßig und beginnen an neuen Standorten, sodass auch bislang unberührte Bäume ins Visier der Tiere geraten können.

Lebensweise und Revierverhalten von Bibern

Biber gelten in Österreich als streng geschützte Art. Grundsätzlich leben sie in Familienverbänden, die ein zusammenhängendes Revier entlang von Gewässern beanspruchen. Innerhalb dieses Reviers bewegen sich die Tiere oft über größere Distanzen, um geeignete Nahrungsquellen zu finden. Der tatsächliche Raumbedarf einer Biberfamilie wird dabei häufig unterschätzt, da sich die Tiere nicht auf einen einzelnen Teich oder Bachabschnitt beschränken, sondern angrenzende Gewässersysteme wie Kanäle oder Weiher in ihre Streifzüge miteinbeziehen.

Im Herbst und Winter verändert sich die Nahrungsgrundlage der Tiere spürbar. Während im Frühjahr und Sommer krautige Pflanzen, Gräser und Wasserpflanzen einen großen Teil der Nahrung ausmachen, nimmt mit dem Rückgang dieser Vegetation der Anteil an Rinde und Zweigen zu. Bäume mit weicher Rinde, darunter Weiden, gehören zu den bevorzugten Nahrungsquellen in dieser Jahreszeit. Das erklärt, weshalb gerade in den kälteren Monaten verstärkt Schutzmaßnahmen an Bäumen entlang von Gewässern notwendig werden.

Zum Schutz gefährdeter Bäume werden in der Praxis unterschiedliche Methoden eingesetzt. Drahtgitter oder Manschetten um den Stamm verhindern, dass Biber die Rinde erreichen können, ohne die Tiere selbst zu gefährden oder von anderen Nahrungsquellen abzuschneiden. Anstriche auf Basis von Sand oder speziellen Zusatzstoffen sollen den Geschmack der Rinde verändern und die Tiere auf diese Weise fernhalten. Die Wirksamkeit solcher Anstriche hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab und fällt in der Praxis unterschiedlich aus, weshalb Gitterlösungen vielerorts als zuverlässigere Variante gelten.

Kopfweiden nehmen dabei eine besondere Stellung ein. Sie gelten als charakteristischer Bestandteil vieler Gewässerlandschaften und stehen in Österreich unter besonderem Schutz. Ihre typische Wuchsform entsteht durch regelmäßigen Rückschnitt, wodurch sich am oberen Stammende ein dichter Austrieb aus jungen Trieben bildet. Diese Bäume bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum, etwa in Form von Höhlen im alten Holz oder als Rückzugsort für Insekten und Vögel. Fallen solche Bäume durch Biberfraß aus, geht damit nicht nur ein einzelner Baum verloren, sondern potenziell auch ein über Jahre gewachsener Lebensraum.

Der Umgang mit Bibern in besiedelten oder naturnahen Gebieten erfordert grundsätzlich eine Abwägung zwischen Naturschutz und der Erhaltung bestehender Vegetation. Da die Tiere unter strengem Schutz stehen, kommen in solchen Fällen in der Regel keine Vergrämungs- oder Umsiedlungsmaßnahmen infrage, die über reguläre Schutzvorkehrungen an Bäumen hinausgehen. Stattdessen konzentrieren sich die Maßnahmen darauf, besonders wertvolle oder empfindliche Bestände gezielt zu sichern, während sich die Biber in ihrem