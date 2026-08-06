Blaualgen-Alarm in Niederösterreich: Mehrere Badegewässer betroffen

Blaualgen belasten mehrere Badegewässer in Niederösterreich

In mehreren Badegewässern in Niederösterreich wurde eine erhöhte Blaualgen-Belastung festgestellt. Betroffen sind unter anderem Gewässer im Bezirk Gmünd sowie der Naturbadeteich in Pyhra im Bezirk St. Pölten.

Im Herrenteich in Litschau wurde ein erhöhtes Vorkommen an Cyanobakterien nachgewiesen. Zuvor war bereits für das Moorbad in Schrems eine Blaualgen-Warnung ausgegeben worden.

Kein Badeverbot in Litschau, aber Warnhinweise

Für den Herrenteich in Litschau besteht derzeit kein Badeverbot. Die Gemeinde hat jedoch Warntafeln aufgestellt und empfiehlt Badegästen dringend, sich nach dem Baden zu duschen. Die Cyanobakterien gelten zudem als problematisch für Hunde.

Im Moorbad Schrems wird weiterhin davon abgeraten, baden zu gehen.

Badeverbote in Amaliendorf und Pyhra

Für den Geißbachteich bei Amaliendorf im Bezirk Gmünd gilt aufgrund einer erhöhten Blaualgen-Belastung ein Badeverbot. Auch der Naturbadeteich in Pyhra im Bezirk St. Pölten ist derzeit wegen mangelnder Wasserqualität gesperrt.

Niedriger Pegelstand am Lunzer See

Der Lunzer See, der größte natürliche See Niederösterreichs, weist derzeit einen Pegelstand von 187 Zentimetern unter dem Mittelwert auf.