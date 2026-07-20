Blitzschlag auf der Rax: Wanderer 30 Meter in die Tiefe geschleudert

Blitzschlag auf der Rax: Zwei Wanderer verletzt

Auf der Rax im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sind am Sonntag zwei Wanderer durch einen Blitzeinschlag verletzt worden. Beide Männer waren bei Bewusstsein, wiesen jedoch Erinnerungslücken auf.

Die beiden 25-jährigen Ungarn hatten sich am Sonntagvormittag auf den Weg zur Heukappe der Rax gemacht. Gegen 13.30 Uhr zog ein Gewitter mit Windböen und Regen auf. Wetterdienste hatten zuvor vor Gewittern gewarnt. Die Wanderer setzten ihre Tour fort.

Blitz schleudert einen Mann 30 Höhenmeter bergab

Der Blitzschlag ereignete sich unmittelbar nach dem Ausstieg aus dem Fuchslochsteig auf rund 1.883 Meter Höhe. Einer der Männer wurde dabei 30 Höhenmeter in Richtung Tal geschleudert und erlitt schwere Verbrennungen. Sein Begleiter wurde ebenfalls verletzt und setzte einen Notruf ab.

Wegen der schlechten Wetterbedingungen war ein Hubschraubereinsatz zunächst nicht möglich. 30 alpine Einsatzkräfte führten die Rettung zu Fuß durch. Nach einer Wetterbesserung wurde der schwerer verletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins AKH Wien geflogen. Sein Begleiter, der leichtere Verbrennungen sowie eine Fußverletzung erlitt, wurde ins LKH Hochsteiermark nach Leoben gebracht.