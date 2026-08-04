Böschungsbrand legt Brennerbahnstrecke bei Gossensaß teilweise lahm

Ein Böschungsbrand hat am Dienstagnachmittag den Zugverkehr auf der Brennerbahnstrecke im Südtiroler Gossensaß unterbrochen. Das Feuer brach gegen 12.45 Uhr in der Nähe der Gleise aus.

In der Folge kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Strecke zwischen Brenner und Sterzing ist inzwischen wieder eingleisig befahrbar.

Betroffen waren mehrere Regional- und Regionalexpress-Züge zwischen Brenner und Sterzing sowie in Richtung Meran. Auf dieser Strecke verkehren täglich pro Richtung fünf Züge der Österreichischen Bundesbahnen. Ein Zug in Richtung Süden musste am Brenner die Streckensperre abwarten.