Bozen verdrängt Mailand als lebenswerteste Provinz Italiens

Bozen hat in einer aktuellen Lebensqualitätsstudie der italienischen Wirtschaftszeitung ItaliaOggi den ersten Platz belegt und damit Mailand an der Spitze abgelöst. Die Untersuchung vergleicht insgesamt 107 italienische Provinzen anhand von neun Bereichen, darunter Wirtschaft und Arbeit, Umwelt, Bildung, Sicherheit, Einkommen, Gesundheit sowie Tourismus und Kultur.

Bozen an der Spitze, Tarent auf Rang 107

Laut der Studie von ItaliaOggi übernimmt Bozen die Führung der Rangliste und verdrängt damit die bisherige Spitzenreiterin Mailand. Am unteren Ende der Tabelle liegt Tarent in der süditalienischen Adria-Region Apulien auf dem letzten Platz, Rang 107. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Position der Provinz damit um sechs Plätze verschlechtert.

Von den insgesamt 107 untersuchten Provinzen wurde die Lebensqualität in 60 Provinzen als gut oder akzeptabel eingestuft. Besonders auffällig ist das Bild im Nordosten Italiens: Alle 22 Provinzen dieser Region liegen in den beiden oberen Kategorien der Rangliste und weisen demnach eine gute oder akzeptable Lebensqualität auf.

Methodik solcher Rankings im Überblick

Lebensqualitätsstudien wie jene von ItaliaOggi werden in Italien regelmäßig von verschiedenen Wirtschaftsmedien erstellt und dienen üblicherweise dem Vergleich der Provinzen anhand standardisierter Indikatoren. Grundsätzlich fließen in solche Erhebungen amtliche Statistiken aus Bereichen wie Arbeitsmarkt, Einkommen, Gesundheitsversorgung, Bildungsangebot und Sicherheitslage ein. Die einzelnen Indikatoren werden dabei gewichtet und zu einem Gesamtwert zusammengeführt, aus dem sich die Platzierung der jeweiligen Provinz ergibt.

Allgemein gilt bei solchen Rankings, dass methodische Unterschiede zwischen verschiedenen Studien zu teils abweichenden Ergebnissen führen können, da nicht jede Untersuchung dieselben Kriterien gleich gewichtet. Jährlich wiederkehrende Vergleiche ermöglichen es dennoch, Entwicklungen einzelner Provinzen über mehrere Jahre hinweg nachzuvollziehen, etwa wenn sich eine Platzierung wie im Fall Tarents gegenüber dem Vorjahr verändert.

Nord-Süd-Gefälle als wiederkehrendes Thema

In der öffentlichen Diskussion in Italien wird seit Jahren ein wirtschaftliches und soziales Gefälle zwischen den nördlichen und südlichen Landesteilen thematisiert. Üblicherweise verweisen entsprechende Studien auf Unterschiede bei Arbeitsmarktdaten, Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen, die sich zwischen den Regionen zeigen. Die aktuelle Platzierung sämtlicher 22 nordostitalienischer Provinzen in den beiden oberen Kategorien der ItaliaOggi-Studie reiht sich in dieses wiederkehrende Muster ein, wie es in vergleichbaren Erhebungen regelmäßig beobachtet wird.