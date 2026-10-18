Brand in Klagenfurt: Geräteschuppen zerstört, Wohnhaus durch Riegelstellung gerettet

Bei einem Brand in der Föhrengasse in Klagenfurt ist in der Nacht auf Sonntag ein Geräteschuppen vollständig zerstört worden. Das Feuer griff auf die Dachkonstruktion einer angrenzenden Garage über, zudem bestand durch Wärmestrahlung die Gefahr, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergreifen. Der Besitzer wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt war mit Unterstützung zweier freiwilliger Feuerwehren im Einsatz.

Riegelstellung schützte Wohnhaus in der Föhrengasse

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Samstagabend gegen 22.15 Uhr alarmiert. In der Föhrengasse stand ein Geräteschuppen in Vollbrand, das Feuer breitete sich rasch auf die Dachkonstruktion einer angrenzenden Garage aus. Wegen der Wärmestrahlung bestand die Gefahr, dass die Flammen auch auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergreifen.

Um das Wohnhaus zu schützen, richtete die Feuerwehr eine Riegelstellung ein. Mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um die Flammen vollständig zu löschen, mussten Teile der Dacheindeckung entfernt werden.

Der Geräteschuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. An der Garage entstand erheblicher Sachschaden. Der Besitzer erlitt bei eigenen Löschversuchen leichte Verletzungen. Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt waren die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz und die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg im Einsatz. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, die Ermittlungen dazu laufen.

Riegelstellung als Schutzmaßnahme bei Gebäudebränden

Bei Bränden, die sich in unmittelbarer Nähe zu weiteren Gebäuden ereignen, gehört die sogenannte Riegelstellung zu den gängigen taktischen Maßnahmen der Feuerwehr. Dabei werden Löschkräfte und Wasserstrahlen gezielt so positioniert, dass eine weitere Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Objekte verhindert wird, auch wenn der eigentliche Brandherd noch nicht gelöscht ist. Besonders bei Nebengebäuden wie Garagen oder Geräteschuppen, die oft in geringem Abstand zu Wohnhäusern stehen, kann Wärmestrahlung allein ausreichen, um Dächer oder Fassaden benachbarter Gebäude zu entzünden.

Der Einsatz von Atemschutztrupps ist bei solchen Einsätzen die Regel, sobald mit starker Rauchentwicklung oder giftigen Verbrennungsgasen zu rechnen ist. Die Trupps rücken in spezieller Schutzausrüstung mit unabhängiger Luftversorgung vor, um auch in dicht verrauchten oder stark erhitzten Bereichen arbeiten zu können. Häufig ist es notwendig, Dacheindeckungen gezielt zu öffnen oder abzutragen, um verborgene Glutnester im Dachstuhl zu erreichen und ein erneutes Aufflammen nach dem vermeintlichen Löscherfolg zu verhindern.

In Kärnten arbeiten Berufsfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren bei größeren Einsätzen routinemäßig zusammen. Während Berufsfeuerwehren in größeren Städten wie Klagenfurt permanent einsatzbereit sind, ergänzen freiwillige Wehren aus umliegenden Ortsteilen die Kräfte, etwa um zusätzliche Mannschaftsstärke, Gerätschaft oder Wasserversorgung bereitzustellen. Die Brandursache wird bei derartigen Vorfällen in der Regel im Nachhinein von Sachverständigen oder der Polizei untersucht, insbesondere wenn Personen verletzt wurden oder erheblicher Sachschaden entstanden ist.