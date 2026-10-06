Brand in Villacher Wohnhaus: Schlafendes Paar durch Rauchmelder gerettet

In einem Mehrparteienhaus im Villacher Stadtteil Völkendorf ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Bewohner des Hauses wurden kurz vor Mitternacht durch den Rauchmelder einer Wohnung aufmerksam und nahmen im Stiegenhaus Brandgeruch wahr. Die Mieter der betroffenen Wohnung reagierten nicht auf Anrufe, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Ein schlafendes Paar wurde schließlich unverletzt in den eigenen vier Wänden aufgefunden.

Gewaltsamer Zugang und Rettung im Schlafzimmer

Zum Einsatz kamen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Judendorf. Da die Bewohner nicht erreichbar waren, öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür mit einem hydraulischen Türöffner gewaltsam. Ein Atemschutztrupp erkundete anschließend die Räume der Wohnung.

Dabei wurde das schlafende Paar im Schlafzimmer entdeckt, das zu diesem Zeitpunkt nicht verraucht war. Beide Bewohner blieben unverletzt. Als Ursache für den Brand identifizierte die Feuerwehr abgebrannte Speisen, die auf dem Herd zurückgeblieben waren. Die Einsatzkräfte entfernten die rauchenden Reste des Essens und machten die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters rauchfrei.

Insgesamt standen 25 Einsatzkräfte im Einsatz. Neben den beiden Feuerwehren waren auch Polizei und Rotes Kreuz vor Ort. Der gesamte Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Rauchmelder als früher Warnhinweis

Rauchmelder erfüllen in Wohnungen eine zentrale Schutzfunktion, da sie Rauchentwicklung oft erkennen, bevor Bewohner selbst wach werden oder Gefahr wahrnehmen. Gerade nachts, wenn der Geruchssinn im Schlaf stark eingeschränkt ist, kann ein funktionierender Rauchmelder entscheidend dazu beitragen, dass ein Brand frühzeitig bemerkt wird. In vielen Fällen sind es nicht die eigenen Bewohner der betroffenen Wohnung, sondern Nachbarn, die durch ein auslösendes Gerät oder wahrgenommenen Brandgeruch im Treppenhaus aufmerksam werden und die Feuerwehr verständigen.

Bei Einsätzen, bei denen Bewohner nicht auf Anrufe oder Klingeln reagieren, gehen Feuerwehren grundsätzlich von einer möglichen Gefährdung von Personen in der Wohnung aus. In solchen Situationen ist eine gewaltsame Öffnung der Wohnungstür ein gängiges Vorgehen, um rasch Zugang zu den Räumen zu erhalten. Hydraulische Türöffner ermöglichen es, Türen kontrolliert und vergleichsweise schnell zu öffnen, ohne dass dabei zunächst größere Zerstörungen an der Umgebung notwendig sind.

Der Einsatz von Atemschutztrupps ist bei Bränden in Innenräumen Standard, sobald mit Rauchentwicklung oder eingeschränkter Sicht zu rechnen ist. Die Trupps erkunden die Räume systematisch, um eingeschlossene oder schlafende Personen zu finden und in Sicherheit zu bringen. Dass ein Schlafzimmer trotz eines Brandes in der Wohnung nicht verraucht ist, hängt unter anderem von der Lage des Brandherdes, der Raumaufteilung und geschlossenen Türen ab, die eine Ausbreitung von Rauch zumindest zeitweise verzögern können.

Brände durch abgebrannte Speisen auf dem Herd zählen zu den häufigeren Ursachen für Wohnungsbrände. Wird Kochgut unbeaufsichtigt gelassen, kann es zu starker Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf auch zu offenen Flammen kommen. Nach der Brandbekämpfung ist es bei solchen Einsätzen üblich, die betroffenen Räume mit technischen Hilfsmitteln wie Hochleistungslüftern zu belüften, um Rauchgase möglichst rasch aus der Wohnung zu entfernen und sie wieder bewohnbar zu machen.