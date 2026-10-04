Brand in Wiener Gemeindebau George-Washington-Hof – unbewohnter Trakt betroffen, keine Verletzten

Im Wiener Gemeindebau George-Washington-Hof in Favoriten ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr mitteilte, brannte es gegen 17:30 Uhr im sogenannten „Fliederhof“, einem Teil des denkmalgeschützten Wohnbaus. Der betroffene Gebäudebereich ist derzeit nicht bewohnt. Anrainerinnen und Anrainer anderer Trakte wurden vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.

Löscheinsatz im George-Washington-Hof

Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zu dem Brand im Fliederhof aus. Der Gebäudeteil gehört zum George-Washington-Hof, einem denkmalgeschützten Gemeindebau in Favoriten. Da der betroffene Bereich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht bewohnt war, hielten sich dort keine Bewohnerinnen oder Bewohner auf.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden Menschen aus anderen Gebäudetrakten evakuiert. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Gegen 18 Uhr konnte die Feuerwehr „Brand aus“ melden. Personen kamen bei dem Einsatz in Favoriten nicht zu Schaden.

Zweiter Großeinsatz in Döbling mit Todesopfer

Bereits in den frühen Morgenstunden desselben Sonntags war die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem weiteren Großeinsatz ausgerückt. In Döbling geriet der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Brand. Bei diesem Einsatz kam eine 46-jährige Person ums Leben. Die beiden Brandereignisse in Favoriten und Döbling stehen laut den vorliegenden Angaben in keinem bestätigten Zusammenhang und ereigneten sich an unterschiedlichen Orten im Wiener Stadtgebiet.

Gemeindebauten und Brandschutz im Bestand

Der George-Washington-Hof zählt zu den zahlreichen Gemeindebauten Wiens, die unter Denkmalschutz stehen. Bei solchen Objekten gelten für bauliche Maßnahmen und Sanierungen besondere Auflagen, da historische Substanz und äußeres Erscheinungsbild erhalten bleiben sollen. Gleichzeitig müssen auch in denkmalgeschützten Wohnanlagen die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden, etwa hinsichtlich Fluchtwegen, Brandabschnitten und der Zugänglichkeit für Einsatzkräfte.

Grundsätzlich gilt bei Bränden in mehrstöckigen Wohnhäusern die rasche Abschottung einzelner Gebäudeteile als zentrale Maßnahme, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Dabei spielt die Bauweise eine wichtige Rolle: Massive Trennwände und Brandabschnitte zwischen einzelnen Haustrakten können verhindern, dass sich ein Feuer über einen gesamten Gebäudekomplex ausbreitet. Bei umfangreichen Wohnanlagen mit mehreren Trakten, wie sie für Wiener Gemeindebauten typisch sind, kommt der vorsorglichen Evakuierung angrenzender Bereiche eine besondere Bedeutung zu, auch wenn das eigentliche Brandgeschehen räumlich begrenzt bleibt.

Leerstehende oder unbewohnte Gebäudeteile werden bei Sanierungsarbeiten oder im Zuge von Umbauten in größeren Wohnanlagen temporär freigegeben. In solchen Abschnitten können sich brandschutztechnische Besonderheiten ergeben, etwa wenn Bauarbeiten im Gange sind oder Teile der Infrastruktur bereits zurückgebaut wurden. Die Wiener Berufsfeuerwehr ist für das gesamte Stadtgebiet zuständig und rückt bei Bränden in Wohngebäuden in der Regel mit mehreren Fahrzeugen aus, um sowohl die Brandbekämpfung als auch mögliche Evakuierungsmaßnahmen gleichzeitig abdecken zu können.