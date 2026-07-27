Bratpfannen statt Schläger: Kurioses Turnier in Neupölla lockt 30 Teilnehmer

Bratpfannentennis: Ungewöhnliches Turnier in Neupölla

In Neupölla im Bezirk Zwettl ist am Wochenende ein Bratpfannentennis-Turnier ausgetragen worden. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten dabei nicht mit klassischen Tennisschlägern, sondern mit Bratpfannen an.

Austragungsort war ein Tennisplatz in Neupölla. Die Idee zu dem Event stammt aus dem Internet: Organisator Michael Greiml war auf Instagram auf Bratpfannentennis aufmerksam geworden und holte das Format anschließend in den Ort.

Ablauf des Turniers

Gespielt wurde im Doppel, wobei die Paarungen und Gegner per Zufallsgenerator ermittelt wurden und nach jedem Spiel wechselten. Gewertet wurde ausschließlich die individuelle Leistung der einzelnen Spielerinnen und Spieler.

Nach speziellen Regeln durften Volleys nicht gespielt werden, der Ball musste zunächst einmal auf dem Boden aufspringen. Die Spiele fanden innerhalb der sogenannten T-Zone des Tennisplatzes statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Unter den Teilnehmenden waren unter anderem Lena Greiml aus St. Leonhard am Hornerwald im Bezirk Krems, Erwin Schneider aus Horn, Gerald Bayer aus Gars am Kamp im Bezirk Horn sowie Marion Burian aus Waidhofen an der Thaya, die nach eigenen Angaben über keine Tenniserfahrung verfügt.

Als Trophäen wurden am Ende des Turniers Bratpfannen in unterschiedlichen Größen vergeben.