Bregenz erhält weiteres Sternenbänkle – 66 Gedenkorte in Vorarlberg

Neues Sternenbänkle in Bregenz übergeben

In Bregenz ist am Donnerstag ein weiteres Sternenbänkle übergeben worden. Die Bänke erinnern an Kinder, die tot zur Welt gekommen oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

Damit gibt es in Vorarlberg nun 66 Sternenbänkle, verteilt auf 37 Gemeinden.

Rund 1.000 Sternenkinder pro Jahr

In Vorarlberg werden jährlich rund 1.000 Sternenkinder geboren. Der Verein VergissMichNicht wird im Schnitt jeden zehnten Tag kontaktiert, um im Krankenhaus Bilder eines Sternenkindes zu machen.

Bereits bestehende Sternenbänkle wurden mit QR-Codes versehen, die auf das Angebot des Vereins verweisen.

Betroffene berichtet von eigener Erfahrung

Andrea Frede hat vor 13 Jahren ein Sternenkind zur Welt gebracht.