Bregenzer Stadtpolizei übersiedelt ins Bürgerhaus – 1,18 Millionen Euro für Umbau

Die Stadtpolizei Bregenz soll von ihrem bisherigen Standort in der Bahnhofstraße 51 in den Rathausbezirk übersiedeln. Die Stadtvertretung hat das entsprechende Umzugsprojekt am Donnerstag beschlossen. Für die notwendigen Umbauten sind rund 1,18 Millionen Euro vorgesehen. Die Stadt will dafür bestehende Räume im Bürgerhaus nutzen.

Neue Räume im Rathausbezirk für die Stadtpolizei

Nach dem Beschluss der Stadtvertretung soll die Stadtpolizei künftig im Bürgerhaus untergebracht werden. Möglich wird das durch eine Verschiebung innerhalb der städtischen Dienststellen: Die Dienststelle Informatik und Digitalisierung zieht ins zweite Obergeschoss des Magazin 4. Die dadurch im Altbau des Bürgerhauses frei werdenden Räume sollen für den internen Dienstbetrieb der Stadtpolizei eingerichtet werden.

Für die Bevölkerung ist eine eigene Anlaufstelle im Erdgeschoss des Bürgerhaus-Neubaus vorgesehen. Dort sollen das Fundbüro sowie die Annahme von Anzeigen und Anliegen gebündelt werden. Die Umbauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Organisation kommunaler Sicherheitsbehörden

Stadtpolizeien übernehmen in österreichischen Gemeinden in der Regel Aufgaben, die neben der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungspflege auch Service- und Verwaltungsfunktionen für die Bevölkerung umfassen. Dazu zählen üblicherweise die Entgegennahme von Anzeigen, die Bearbeitung von Fundsachen sowie Anlaufstellen für alltägliche Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Eine zentrale Lage solcher Dienststellen, etwa im Bereich eines Rathauses oder Bürgerhauses, erleichtert grundsätzlich den Zugang für die Bevölkerung und die Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Stellen.

Bei Umbau- oder Umzugsprojekten öffentlicher Dienststellen wird üblicherweise zwischen Bereichen für den internen Dienstbetrieb und öffentlich zugänglichen Anlaufstellen unterschieden. Interne Diensträume dienen der täglichen Arbeit der Beschäftigten, während publikumsnahe Bereiche im Erdgeschoss oder an gut erreichbaren Standorten eingerichtet werden, um den direkten Kontakt mit der Bevölkerung zu erleichtern. Die Umsetzung solcher Vorhaben erfolgt in der Regel über mehrere Jahre, da Umbauarbeiten an Bestandsgebäuden sowie die Verlagerung bestehender Dienststellen koordiniert werden müssen.