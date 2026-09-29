Brenner-Zulauf in Deutschland seit zehn Jahren blockiert – Bayern fordert mehr Tunnel, Bundestag vertagt Entscheidung

Der nördliche Zulauf zum Brennerbasistunnel bleibt weiter ungeklärt. Seit zehn Jahren wird in Deutschland an der Zulaufstrecke geplant, eine Entscheidung zur Trassenführung steht bis heute aus. Der Bundestag hat das Thema zuletzt von der Tagesordnung genommen, nachdem Union und SPD dies beschlossen hatten. In Bayern regt sich massiver Widerstand gegen die vorgesehenen Trassenführungen.

Streit um Tunnelanteil und Trassenverlauf

Die geplante Zulaufstrecke ist als moderne Hochleistungsstrecke konzipiert. Nach aktuellem Planungsstand soll ein viergleisiger Ausbau mit einer Länge von rund 70 Kilometern entstehen. Die Kostenschätzungen für dieses Vorhaben belaufen sich auf rund 16 Milliarden Euro.

Zentraler Streitpunkt ist der Anteil der Strecke, der unterirdisch verlaufen soll. Bayern fordert, dass mindestens 85 Prozent der Trasse unter die Erde gelegt werden. Die Deutsche Bahn plant demgegenüber, nur die Hälfte der Zulaufstrecke im Tunnel zu führen. CSU-Landrat Otto Lederer kritisiert den aus seiner Sicht hohen Landverbrauch des Projekts sowie die Beeinträchtigungen für die betroffene Bevölkerung.

Josef Lausch von den Freien Wählern im Bayerischen Landtag setzt sich für eine Alternative ein. Er plädiert für eine Modernisierung der bestehenden Trassen und schlägt vor, einen Tunnel unter Rosenheim zu bauen. Nach seiner Einschätzung könnte diese Variante kostengünstiger und schneller umsetzbar sein als die aktuelle Planung; er beziffert die möglichen Kosten auf vielleicht fünf Milliarden Euro.

Widerstand betroffener Landwirte in Oberaudorf

In Oberaudorf wehren sich betroffene Landwirte gegen die geplante Trassenführung. Landwirt Magnus Waller berichtet von erheblichen Flächenverlusten, die seinen Betrieb treffen würden. Bürgermeister Matthias Bernhardt verweist auf eine aus seiner Sicht irreversible Zerstörung der Landschaft sowie auf den zu erwartenden Baulärm. Die betroffenen Bauern planen Klagen, um das Projekt zu stoppen.

Reaktionen aus Österreich und im Bundestag

Nachdem der Bundestag das Vorhaben von der Tagesordnung genommen hatte, äußerte sich auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. Er konstatierte, dass diese Entwicklung auch für Tirol schmerzhaft sei. Die Grünen in Deutschland machen die CSU für die Verzögerung verantwortlich. Bundestagsabgeordnete Victoria Broßart verweist auf die Bedeutung des Projekts für die Kapazität und die Resilienz des Bahnnetzes.

NEOS-Verkehrssprecher Dominik Oberhofer aus Tirol formuliert es deutlicher: Der nördliche Zulauf auf deutscher Seite sei aus seiner Sicht gestorben. Tirol selbst hält an seinen Plänen fest und will für rund 4,3 Milliarden Euro das letzte Teilstück des Nordzulaufs auf Tiroler Seite errichten.

Baufortschritt in Österreich und Italien seit fast 20 Jahren

Der Brennerbasistunnel sorgt seit fast 20 Jahren in Österreich und Italien für Bauaktivitäten, während die Planung in Deutschland seit einem Jahrzehnt stockt. Tirols Wirtschaft hatte angesichts der Verzögerungen auf deutscher Seite zuletzt den Bau eines großen Güterterminals im Raum Wörgl gefordert. Die ÖBB sahen für einen solchen Terminal-Bau bislang keine Notwendigkeit.

Grenzüberschreitendes Großprojekt mit vielen Beteiligten

Grundsätzlich gehören Bahngroßprojekte wie der Brennerbasistunnel zu den komplexesten Infrastrukturvorhaben Europas. Sie erfordern eine Abstimmung zwischen mehreren Staaten, unterschiedlichen Bahnbetreibern sowie regionalen und kommunalen Behörden. Während der eigentliche Tunnelbau oft über Jahrzehnte in enger Abstimmung zwischen den direkt beteiligten Ländern verläuft, betreffen die Zulaufstrecken in den jeweiligen Nationalstaaten häufig deutlich mehr lokale Interessen. Landwirtschaftliche Flächen, Siedlungsgebiete und Naturschutzbelange treffen dabei auf verkehrspolitische Zielsetzungen, die auf eine Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene abzielen.

Bei vergleichbaren Vorhaben führt insbesondere die Frage nach dem Anteil unterirdischer Streckenführung häufig zu langwierigen Auseinandersetzungen, da Tunnellösungen zwar Eingriffe in die Landschaft reduzieren, zugleich aber