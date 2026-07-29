Brüder sammeln sechs Tonnen Kronkorken für verunglücktes Mädchen

Brüder aus Strengberg sammeln sechs Tonnen Kronkorken für guten Zweck

In Strengberg im Bezirk Amstetten sammeln Florian und Bernhard Kinast seit vier Jahren Kronkorken und Metall-Schraubverschlüsse. Mittlerweile sind sechs Tonnen zusammengekommen, die an eine Recyclingfirma verkauft werden sollen.

Mit dem Erlös wollen die Brüder die Eltern eines Mädchens aus der Familie finanziell unterstützen, das einen schweren Unfall erlitten hat.

Vom Wohnzimmer zum Bauernhof

Begonnen hatte die Sammelaktion mit rund 30 Kilogramm Kronkorken in der Wohnung von Florian Kinast. Durch Erzählungen und mediale Berichterstattung wurden weitere Spender aufmerksam, darunter Vereine und Privatpersonen. Ein Großspender brachte allein 2,4 Tonnen Kronkorken, eine weitere Person reiste eigens aus der Steiermark an, um Kronkorken abzugeben.

Das gesammelte Material lagert inzwischen am Familienbauernhof. Bisher wurden dafür Kisten verwendet, die eigentlich für die Lagerung von Streuobst gedacht sind. Da Bernhard Kinast, der den Hof der Eltern übernommen hat, die Kisten für die bevorstehende Ernte und die Herstellung von Birnenmost benötigt, soll das Sammelgut nun an die Recyclingfirma übergeben werden.

Erlös aus dem Verkauf

Nach Angaben von Florian Kinast kann pro Tonne mit einem Alteisenpreis von etwa 100 Euro gerechnet werden.