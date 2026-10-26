Bundesheer zeigt am Nationalfeiertag neue Waffen und angelobt 1.200 Rekruten am Heldenplatz

„`html

Das Bundesheer präsentiert sich am Nationalfeiertag mit einem umfassenden Programm am Wiener Heldenplatz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kündigte die Veranstaltung als „ein Bundesheer wahrlich zum Anfassen“ an. Gezeigt werden unter anderem neue Fahrzeuge, zudem werden 1.200 Rekruten angelobt.

Panzer und Luftabwehrsystem am Heldenplatz

Bereits am Samstag und Sonntag gab es eine kompaktere Leistungsschau am Heldenplatz und beim Burgtheater. Am Dienstag wurden die Panzer Leopard und Ulan sowie ein Fahrzeug mit dem Luftabwehr-System Skyranger auf den Heldenplatz gebracht. Zum Programm gehören außerdem ein Cyber-Escape-Room, ein Drohnenparcours und ein Kletterturm. Ein Überflug von Luftfahrzeugen ist ebenfalls vorgesehen. Für einen reibungslosen Ablauf sollen mehr als 900 Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete und Grundwehrdiener sorgen.

Kranzniederlegungen werden durch den Bundespräsidenten, die Bundesregierung und Opferverbände durchgeführt. Der ORF überträgt den Nationalfeiertag mit einem 13-stündigen Programm, die Liveübertragung vom Heldenplatz beginnt um 9 Uhr.

Geöffnete Ministerien und Höchstgerichte

Auch abseits des Heldenplatzes öffnen zahlreiche Institutionen ihre Türen. Im Parlament finden Rundgänge durch Sitzungssäle und die Rampe statt, die sonst dem Bundespräsidenten und hochrangigen internationalen Gästen vorbehalten ist. In der Säulenhalle können Besucherinnen und Besucher mit Mandatarinnen und Mandataren aller Fraktionen ins Gespräch kommen.

Das Bundeskanzleramt zeigt seine Repräsentationsräume, zudem findet ein „Meet and Greet“ mit Bundeskanzler Christian Stocker, Kanzleramtsministerin Claudia Bauer und Staatssekretär Alexander Pröll statt, die alle der ÖVP angehören. Geöffnet sind außerdem das Frauen- und Wissenschaftsministerium sowie das Außenministerium am Minoritenplatz. In der Präsidentschaftskanzlei werden Rundgänge durch die Repräsentationsräumlichkeiten angeboten, am Abend hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Rede.

Auch am Verwaltungsgerichtshof und am Verfassungsgerichtshof gibt es ein Programm zum Nationalfeiertag. Am Verfassungsgerichtshof geben Präsident Christoph Grabenwarter, Vizepräsidentin Verena Madner und Verfassungsrichter Georg Lienbacher Auskunft über die Arbeit des Höchstgerichts.

Freier Museumseintritt in Wien

In mehreren Wiener Museen wird am Nationalfeiertag freier Eintritt gewährt, darunter im MAK, im Architekturzentrum im Museumsquartier und im Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal. Auch der Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek ist frei zugänglich. Das Haus der Geschichte am Heldenplatz bietet ebenfalls freien Eintritt.

Ein Feiertag mit langer Tradition

Der Nationalfeiertag erinnert an die Verabschiedung des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität Österreichs. Seit Jahrzehnten nutzen Bundesheer, oberste Staatsorgane und zahlreiche Institutionen den Tag, um der Bevölkerung Einblicke zu geben, die sonst nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Grundsätzlich dienen solche Tage der offenen Tür dazu, Abläufe und Aufgaben staatlicher Einrichtungen sichtbar zu machen, die im Alltag oft im Hintergrund bleiben. Bei Leistungsschauen des Bundesheeres stehen üblicherweise sowohl militärisches Gerät als auch die Ausbildung und der tägliche Dienst von Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt. Die gleichzeitige Angelobung von Rekrutinnen und Rekruten gehört traditionell zum festen Bestandteil des Nationalfeiertags und unterstreicht den symbolischen Charakter des Datums für das österreichische Bundesheer.

„`