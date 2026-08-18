Camperin biss Betreiber und raste mit Auto über Gelände in Völkermarkt

Auf einem Campingplatz im Bezirk Völkermarkt ist es am Montagvormittag zu einem Vorfall gekommen, bei dem eine 53-jährige Frau aus der Slowakei den Campingplatzbetreiber biss und anschließend mit ihrem Pkw mit stark erhöhter Geschwindigkeit über das Gelände fuhr. Der Betreiber wurde durch die Bisse verletzt. Die Frau flüchtete zunächst, wurde jedoch im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung angehalten und vorläufig festgenommen.

Streit um Nächtigung eskalierte

Auslöser des Vorfalls war, dass der Frau die Nächtigung auf dem Campingplatz verweigert wurde. In der Folge biss sie den Betreiber, der dadurch verletzt wurde. Anschließend setzte sich die 53-Jährige in ihren Pkw und fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit über das Gelände des Campingplatzes.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Personen auf dem Campingplatz auf. Trotz der riskanten Fahrweise wurde niemand von ihnen verletzt. Nach der Fahrt über das Gelände flüchtete die Frau vom Campingplatz.

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Fahndung ein. Die 53-Jährige konnte im Zuge dieser Fahndung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.

Ablauf bei vorläufigen Festnahmen

Grundsätzlich kann die Polizei Personen vorläufig festnehmen, wenn der Verdacht einer Straftat besteht und bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sind, etwa Fluchtgefahr oder die Gefahr weiterer strafbarer Handlungen. Eine vorläufige Festnahme ist von einer förmlichen Verhaftung zu unterscheiden und stellt zunächst eine Sicherungsmaßnahme dar.

Über das weitere Vorgehen entscheidet üblicherweise die zuständige Staatsanwaltschaft. Sie kann etwa anordnen, dass gegen eine Person auf freiem Fuß Anzeige erstattet wird, während sie sich nicht in Haft befindet. Ob und in welcher Form ein Verfahren eingeleitet wird, hängt von der rechtlichen Bewertung des jeweiligen Sachverhalts durch die Staatsanwaltschaft ab.

Bei Vorfällen mit Fahrzeugen auf belebtem Gelände wie Campingplätzen kommt der Anwesenheit weiterer Personen grundsätzlich besondere Bedeutung zu, da unkontrollierte Fahrmanöver eine erhöhte Gefährdung mit sich bringen können. Im vorliegenden Fall blieb es nach den vorliegenden Angaben ohne Verletzte unter den auf dem Gelände befindlichen Personen.