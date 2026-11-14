Christbaumernte in der Steiermark gestartet – Trockenheit setzte Jungpflanzen zu

In der Steiermark hat die diesjährige Christbaumernte begonnen – gut 40 Tage vor Heiligabend. Die Trockenheit der vergangenen Zeit hat den Bäumen zugesetzt, wie Martina Lienhart, Obfrau der Steirischen Christbaumbauern, auf ihrer eigenen Plantage feststellt. Trotz der Schäden an jungen Pflanzen gibt es laut Lienhart heuer und auch in den kommenden Jahren genug Christbäume.

Junge Pflanzen besonders betroffen

Bei den bereits ausgewachsenen, erntereifen Bäumen ist es laut Lienhart zu keinen Problemen gekommen. Anders sieht es bei den ganz jungen, neu gesetzten Bäumen aus: Vor allem jene Pflanzen, die im Frühling gesetzt wurden, sind durch die Trockenheit fast vollständig eingegangen. Diese Bäume hätten frühestens in sieben bis zehn Jahren geschnitten werden können.

Die betroffenen Flächen wurden mittlerweile nachgepflanzt. Nach Einschätzung von Lienhart lassen sich die Ausfälle dadurch mehr oder weniger fast vollständig kompensieren. Auf die aktuell zur Ernte stehenden Bäume und die Versorgung in diesem Winter hat der Verlust der Jungpflanzen damit keine unmittelbare Auswirkung.

Höhere Kosten, moderate Preisanpassung

Für die Christbaumbauern sind die Produktionskosten gestiegen: Dünger und Arbeitskräfte sind teurer geworden. Die dadurch entstandenen Mehrkosten werden laut Lienhart derzeit nicht direkt an die Kunden weitergegeben. Allerdings gibt es bei Christbäumen heuer leichte Preiserhöhungen.

Insgesamt werden in der Steiermark heuer rund 420.000 Christbäume geerntet. Sie stammen von 80 kontrollierten Betrieben im Bundesland. Steirische Bäume lassen sich durch eine rot-weiß-rote Banderole mit blauem Logo und dem Schriftzug „Ein Baum aus der Heimat“ erkennen.

Der Verkauf der Christbäume startet vielerorts bereits am 8. Dezember. In Graz beginnt der Verkauf zwischen dem 10. und 14. Dezember.

Wasserbedarf junger Nadelbäume

Grundsätzlich sind frisch gesetzte Nadelbaum-Setzlinge in den ersten Jahren besonders empfindlich gegenüber Trockenheit. Ihr Wurzelsystem ist noch nicht tief genug ausgebildet, um Wasser aus tieferen Bodenschichten zu erschließen, wie es ältere, bereits etablierte Bäume können. Anhaltende Trockenperioden in der Vegetationsperiode wirken sich deshalb überproportional stark auf junge Pflanzen aus, während ausgewachsene Bäume mit kräftigerem Wurzelwerk solche Phasen in der Regel besser überstehen.

In der Christbaumkultur plant man üblicherweise mit Umtriebszeiten von mehreren Jahren bis zu einem Jahrzehnt, abhängig von Baumart und gewünschter Größe. Ausfälle bei Jungpflanzen wirken sich daher meist erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung auf das Angebot aus und lassen sich durch Nachpflanzungen und eine vorausschauende Flächenplanung häufig ausgleichen, ohne dass kurzfristig Engpässe entstehen.