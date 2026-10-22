Cyberangriff auf Gemeinde Reichenau an der Rax – Daten im Internet aufgetaucht

Die Gemeinde Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen ist Ende Juli Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das bestätigte die Gemeinde gegenüber noe.ORF.at, nachdem zuvor die Kronen Zeitung über den Vorfall berichtet hatte. Die Gemeinde stufte den Angriff als kriminell motiviert ein. Die betroffenen Systeme wurden nach Entdeckung des Angriffs vom Netz genommen, sämtliche Server wurden in der Folge neu aufgesetzt.

Ermittlungen und bisherige Maßnahmen der Gemeinde

Die Gemeinde informierte nach dem Angriff die Polizei und meldete den Vorfall zudem der Datenschutzbehörde. Auch aktuelle und ehemalige Gemeindemitarbeiter sowie die politischen Organe wurden in Kenntnis gesetzt. Nach Angaben der Gemeinde war das tatsächliche Ausmaß des Datenabflusses bislang nicht feststellbar. Laut dem Bericht der Kronen Zeitung sind mittlerweile abgesaugte Daten öffentlich im Internet einsehbar.

Die Gemeinde erklärte, derzeit an den notwendigen Maßnahmen zu arbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, bei unerwarteten E-Mails, SMS oder Telefonanrufen mit Bezug auf persönliche Daten besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die Polizei ermittelt in dem Fall, Spezialisten aus dem Bereich Cyber Crime sind mit den Ermittlungen befasst. Chefinspektor Johann Baumschlager bestätigte die laufenden Ermittlungen am Donnerstag auf Anfrage der APA.

Cyberangriffe auf öffentliche Verwaltungen

Gemeinden und andere öffentliche Verwaltungseinrichtungen gelten grundsätzlich als attraktive Ziele für Cyberkriminelle, da sie häufig sensible personenbezogene Daten von Einwohnerinnen und Einwohnern speichern, etwa im Zusammenhang mit Meldewesen, Steuern oder Sozialleistungen. Üblicherweise verfügen kleinere Gemeindeverwaltungen über begrenzte personelle und technische Ressourcen im Bereich IT-Sicherheit, was sie im Vergleich zu größeren Behörden oder privaten Unternehmen potenziell anfälliger machen kann.

Bei Cyberangriffen auf Verwaltungsstellen wird in der Praxis häufig zwischen unterschiedlichen Angriffsarten unterschieden. Bei sogenannten Ransomware-Angriffen werden Daten verschlüsselt und oft ein Lösegeld gefordert. Bei anderen Angriffsformen steht das unbefugte Abgreifen und anschließende Veröffentlichen von Daten im Vordergrund, etwa um Druck auf die betroffene Institution auszuüben oder die Daten im Darknet weiterzuverkaufen.

Grundsätzlich sind Betreiber öffentlicher Stellen in Österreich bei derartigen Vorfällen gesetzlich verpflichtet, Datenschutzverletzungen der Datenschutzbehörde zu melden, sofern ein Risiko für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen besteht. Je nach Schwere des Falls kann auch eine Information der betroffenen Personen selbst erforderlich werden. Nach einem erkannten Angriff ist es in der IT-Sicherheitspraxis üblich, betroffene Systeme umgehend vom Netz zu trennen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, und anschließend eine vollständige Neuinstallation der Serverinfrastruktur vorzunehmen, um mögliche Hintertüren oder Schadsoftware zuverlässig zu entfernen.

Die Ermittlungen bei derartigen Delikten übernehmen in Österreich in der Regel spezialisierte Einheiten der Polizei im Bereich Cybercrime, die sich mit der technischen Spurensicherung, der Analyse der Angriffswege und der möglichen Identifizierung der Täter befassen. Solche Ermittlungen können sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, insbesondere wenn die Angreifer ihre Spuren über internationale Netzwerke verschleiern.