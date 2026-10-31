Datenleck bei Tiroler Tourismusverbänden: Tausende Kundendaten über Schnittstelle abgegriffen

Mehrere Tiroler Tourismusverbände sind Opfer eines Datenlecks geworden. Betroffen sind die Tourismusverbände Stubai, Serfaus, Seefeld und Ischgl. Kundinnen und Kunden von Tiroler Tourismusbetrieben wurden vor wenigen Tagen über Whatsapp von Absendern aus Indien kontaktiert, die Links zu ihren Buchungen verschickten. Die Telefonnummern hatten sich die unbekannten Täter laut aktuellem Kenntnisstand über gehackte Webseiten verschafft.

Vier Tiroler Verbände und IT-Dienstleister Feratel betroffen

Die Firma Feratel bestätigte gegenüber ORF Tirol die Betroffenheit der vier genannten Tourismusverbände. Feratel betreut die Verbände als IT-Servicedienstleister für deren Buchungsplattformen. Nach derzeitigem Stand wurden die Zugangsdaten jedoch nicht direkt über Feratel erbeutet, sondern über einen Schnittstellenpartner missbräuchlich abgegriffen. Diese Information teilte Feratel am Samstag mit. Die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen worden. Kreditkarten- und Zugangsdaten seien laut Unternehmen nicht betroffen.

Klaus Gleirscher, Betriebswirt und Geschäftsführer des Tourismusverbands Stubai, bestätigte, dass ein Großteil der in der Zukunft liegenden Buchungen von dem Vorfall betroffen ist. Wie weit der Zeitraum der betroffenen Buchungen reicht, ist bislang nicht bekannt. Laut Feratel sind bei den vier Tiroler Tourismusverbänden potenziell rund 1.700 Betriebe betroffen.

Auch Salzburg und Steiermark betroffen

Das Datenleck beschränkt sich nicht auf Tirol. Neben den vier genannten Tiroler Verbänden sind auch mehrere Tourismusverbände in Salzburg betroffen. In der Steiermark sind sämtliche Tourismusverbände Opfer des Vorfalls geworden. Aus Oberösterreich, Vorarlberg und dem Burgenland wurden hingegen keine Vorfälle gemeldet.

Elias Walser vom Tourismusverband Seefeld bestätigte die Vorfälle gegenüber dem ORF. Entsprechende Meldungen seien bei der Datenschutzbehörde eingelangt. Die forensische Untersuchung des Falls laufe laut Walser mit internen und externen Experten unter Hochdruck. Feratel stimmte sich am Samstag intern zu dem Vorfall ab. Das genaue Ausmaß des Datenlecks steht derzeit noch nicht fest. Anhand der Rückmeldungen der Verbände könne aktuell von etwa einem Drittel der Betriebe ausgegangen werden. Möglicherweise wurden Telefonnummern und persönliche Daten von Tausenden Kundinnen und Kunden erbeutet. Finanzielle Schäden seien Walser seitens der Kundinnen und Kunden bislang nicht gemeldet worden, ob es zu solchen gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Datenlecks bei touristischen Buchungssystemen

Tourismusverbände arbeiten bei der Abwicklung von Unterkunftsbuchungen üblicherweise mit spezialisierten IT-Dienstleistern zusammen, die zentrale Buchungsplattformen für zahlreiche Betriebe gleichzeitig bereitstellen. Solche Systeme sind in der Regel über Schnittstellen mit weiteren Partnerunternehmen verknüpft, etwa für Zahlungsabwicklung, Gästekommunikation oder die Anbindung an externe Buchungsportale. Genau diese Schnittstellen gelten in der IT-Sicherheit häufig als neuralgischer Punkt, weil ein Datenabfluss nicht zwangsläufig beim Hauptanbieter selbst entstehen muss, sondern auch bei einem angebundenen Drittanbieter möglich ist.

Werden bei einem solchen Vorfall personenbezogene Daten wie Telefonnummern oder Namen erbeutet, können Betroffene in der Folge gezielt über Messengerdienste oder SMS kontaktiert werden. Dabei werden häufig angebliche Buchungsbestätigungen oder Zahlungsaufforderungen samt Links verschickt, über die weitere Daten abgegriffen oder Zahlungen ausgelöst werden sollen. Grundsätzlich gilt bei unerwarteten Nachrichten mit Links zu vermeintlichen eigenen Buchungen erhöhte Vorsicht, insbesondere wenn der Absender nicht dem gewohnten Kommunikationskanal des jeweiligen Betriebs entspricht.

Meldepflichten bei derartigen Datenschutzvorfällen sind in Österreich gesetzlich geregelt. Unternehmen sind grundsätzlich verpflichtet, Datenschutzverletzungen, von denen personenbezogene Daten betroffen sein können, der zuständigen Datenschutzbehörde zu melden. Eine forensische Untersuchung soll dabei üblicherweise klären, auf welchem Weg Daten abgeflossen sind, welcher Umfang betroffen ist und welche technischen Schwachstellen zugrunde lagen. Solche Untersuchungen können