Datenleck in Oberösterreich: Auch Salzburger AK-Mitglieder betroffen

Nach einem Datenleck bei der Arbeiterkammer Oberösterreich Mitte August sind offenbar auch Daten von Salzburger Kammermitgliedern betroffen. Die Arbeiterkammer Salzburg informiert ihre rund 270.000 Mitglieder derzeit per E-Mail und per klassischem Brief über den Vorfall.

Info-Briefe an Salzburger Mitglieder

Die Arbeiterkammer Salzburg verschickt aktuell Schreiben an ihre Mitglieder, in denen mitgeteilt wird, dass es möglicherweise zu einer Verletzung des Datenschutzes gekommen sei. Hintergrund ist ein Datenleck, das Mitte August bei der Arbeiterkammer Oberösterreich bekannt geworden war. Dabei sollen auch Daten von Salzburger Kammermitgliedern abgegriffen worden sein.

In den Info-Briefen werden die Mitglieder gebeten, in den kommenden Wochen besonders vorsichtig zu sein. Für Rückfragen wurde eine Hotline eingerichtet. Nach Angaben der Arbeiterkammer Salzburg haben bislang vereinzelt Mitglieder dort angerufen.

Da nicht von allen Mitgliedern E-Mail-Adressen bekannt sind, erfolgt die Information zusätzlich auf postalischem Weg. Eva Stöckl, Direktorin der Arbeiterkammer Salzburg, bezeichnet die Benachrichtigung als reine Vorsichtsmaßnahme.

Umgang mit Datenpannen bei großen Mitgliederorganisationen

Grundsätzlich sind Organisationen mit einer großen Zahl an gespeicherten Personendaten bei Verdacht auf eine Datenschutzverletzung dazu angehalten, Betroffene zeitnah zu informieren. Üblicherweise geschieht dies über mehrere Kommunikationskanäle, um möglichst viele Mitglieder zu erreichen, insbesondere wenn nicht für alle vollständige digitale Kontaktdaten vorliegen.

Bei vergleichbaren Vorgängen werden häufig eigene Hotlines oder Kontaktstellen eingerichtet, über die Betroffene Fragen klären oder Auffälligkeiten melden können. Solche Maßnahmen dienen in erster Linie dazu, Unsicherheit zu reduzieren und mögliche Folgeschäden, etwa durch missbräuchliche Verwendung von Daten, frühzeitig erkennbar zu machen. Eine Information über eine mögliche Datenschutzverletzung bedeutet dabei nicht zwangsläufig, dass tatsächlich ein Schaden entstanden ist oder Daten missbräuchlich verwendet wurden.