Demonstration gegen Google-Rechenzentrum in Kronstorf wegen Bodenversiegelung und Wasserverbrauch

Protest gegen Google-Rechenzentrum in Kronstorf geplant

In Kronstorf im Bezirk Linz-Land baut Google derzeit ein Datenzentrum. Für Freitagmittag hat die Bürgerinneninitiative Rechenzentrum Kronstorf zu einer Demonstration in der Nähe der Baustelle aufgerufen. Beginn ist um 15 Uhr.

Das Areal hatte Google vor rund zwei Jahrzehnten erworben. Lange Zeit war unklar, ob der Konzern das Grundstück tatsächlich nutzen würde. Das Vorhaben wurde anfangs in Politik und Bevölkerung vielfach als wirtschaftliche Chance für die Region betrachtet. Inzwischen wächst die Kritik an dem Projekt.

Bodenversiegelung und Wassereinleitung im Fokus

Für den Bau des Rechenzentrums werden rund 50 Hektar Ackerboden versiegelt. Zur Kühlung der Server sollen mehrere Brunnen errichtet werden, die jährlich Millionen Kubikmeter Wasser fördern. Ein Großteil des erwärmten Kühlwassers soll anschließend in die Enns eingeleitet werden – mit einer Temperatur von bis zu 30 Grad. Auch der Energiebedarf des Vorhabens ist Gegenstand öffentlicher Diskussionen.

Gegner des Projekts wollen bei der Demonstration auf ihre Bedenken aufmerksam machen und fordern weitere Informationen über die Auswirkungen des Vorhabens.