Deutlich mehr Legionellen-Infektionen in Innsbruck – Stadt ergreift Sofortmaßnahmen

In Innsbruck sind im laufenden Jahr deutlich mehr Legionellen-Infektionen registriert worden als im Vorjahreszeitraum. Die Stadt Innsbruck teilte dies am Mittwochvormittag mit. In Abstimmung mit dem Land Tirol wurden bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Ursachen einzugrenzen und weitere Infektionen zu verhindern.

Erhöhte Fallzahlen und laufende Untersuchungen

Nach Angaben der Stadt Innsbruck wurde der Anstieg der Infektionszahlen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt. Die Mitteilung erfolgte am Mittwoch in der Früh. Stadt und Land Tirol stimmten sich bei den eingeleiteten Schritten ab.

In den vergangenen Wochen wurden mögliche technische Quellen identifiziert, von denen die Bakterien ausgehen könnten. An diesen Stellen wurden Proben entnommen, die derzeit analysiert werden. Anlagen, die als Infektionsquellen infrage kommen, werden als Sofortmaßnahme umfassend gereinigt. Im Bereich von Pflegeheimen wurden zusätzlich Schutzmaßnahmen für Bewohnerinnen und Bewohner ergriffen.

Ulrich Schweigmann, Leiter des Amts für Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen, empfiehlt privaten Haushalten, Wasserleitungen regelmäßig zu spülen. Nach längeren Phasen ohne Nutzung sollte heißes Wasser bei mindestens 60 Grad Celsius durch die Leitungen laufen, um eine mögliche Vermehrung der Bakterien zu reduzieren. Der Anstieg der Fallzahlen beschränkt sich nicht auf Innsbruck: Auch in ganz Europa wurden im laufenden Jahr 2026 mehr Legionellen-Fälle verzeichnet.

Wie sich Legionellen in Wassersystemen ausbreiten

Legionellen sind Bakterien, die grundsätzlich überall dort auftreten können, wo warmes Wasser über längere Zeit steht oder in feiner Form vernebelt wird. Dazu zählen etwa Warmwasserleitungen, Klimaanlagen, Whirlpools oder Duschköpfe. Begünstigt wird ihre Vermehrung durch Wassertemperaturen in einem mittleren Bereich, der ihnen besonders gute Lebensbedingungen bietet. Stagnierendes Wasser in selten genutzten Leitungen gilt allgemein als ein Risikofaktor, da sich Keime dort ungestört vermehren können.

Eine Gefahr geht von Legionellen vor allem dann aus, wenn erregerhaltiges Wasser eingeatmet wird, etwa über feinen Wassernebel. Werden Legionellen hingegen mit dem Trinkwasser verschluckt, stellen sie keine Gesundheitsgefahr dar, da sie von der Magensäure unmittelbar abgetötet werden.

Beim Menschen können Legionellen zwei unterschiedliche Krankheitsbilder auslösen. Die Legionellen-Pneumonie ist eine schwere Form der Lungenentzündung, die mit Brust- und Kopfschmerzen, Husten, Schüttelfrost oder hohem Fieber einhergehen kann. Daneben gibt es das sogenannte Pontiac-Fieber, eine häufigere, deutlich mildere Verlaufsform ohne Lungenentzündung. Beide Krankheitsbilder werden durch dieselben Bakterien verursacht, unterscheiden sich jedoch erheblich in Schwere und Verlauf.

Vorbeugung in der Hausinstallation

Grundsätzlich gelten regelmäßige Nutzung und ausreichend hohe Temperaturen in Warmwassersystemen als zentrale Faktoren, um die Vermehrung von Legionellen einzudämmen. Bei Anlagen, die über längere Zeit kaum genutzt werden, etwa in selten bewohnten Räumen oder nach längerer Abwesenheit, empfiehlt sich allgemein ein gründliches Durchspülen der Leitungen mit heißem Wasser. In öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden, etwa in Pflegeeinrichtungen, Hotels oder größeren Wohnanlagen, unterliegen Warmwassersysteme häufig zusätzlichen technischen Vorgaben und regelmäßigen Kontrollen, um das Risiko einer Legionellenbildung gering zu halten.