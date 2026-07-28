Deutsche Familie mit drei Kindern am Krippenstein aus Bergnot gerettet

Deutsche Familie gerät am Krippenstein in Bergnot und wird per Hubschrauber gerettet

Eine fünfköpfige deutsche Familie ist am Montag am Krippenstein in Obertraun im Bezirk Gmunden in Bergnot geraten. Die beiden 35-jährigen Eltern und ihre drei Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren mussten von zwei Rettungshubschraubern ins Tal gebracht werden.

Die Familie war am Morgen mit der Krippensteinbahn zur Station des dritten Seilbahnabschnittes gefahren, um von dort zur Simonyhütte zu wandern. Den sogenannten Trägerweg fanden die fünf zunächst nicht, erst nach längerer Suche entdeckten sie die vorgesehene Abzweigung.

Anstrengender Aufstieg bei sich verschlechterndem Wetter

Der Aufstieg über den hochalpinen Wanderweg erwies sich als deutlich anstrengender als erwartet. Während der Wanderung verschlechterte sich zudem das Wetter: Die Wolkendecke zog zu, hinzu kamen kräftige Regenschauer und starker Wind. Die Familie war mit Regenbekleidung ausgestattet.

Nach rund sieben Stunden Wanderung waren die Kräfte der Familie erschöpft. Gegen 16.30 Uhr verständigten die Eltern den Hüttenwirt der Simonyhütte, der daraufhin die Rettungskette auslöste.

Zwei Kinder mit Anzeichen einer Unterkühlung

Das dreijährige und das sechsjährige Mädchen zeigten deutliche Anzeichen einer Unterkühlung. Die gesamte Familie wurde mit zwei Rettungshubschraubern ins Tal geflogen. Verletzt wurde niemand.