Deutscher Motorradfahrer mit 152 km/h in 60er-Zone geblitzt – Führerschein und Motorrad beschlagnahmt

23-jähriger Motorradfahrer nach Raserfahrt im Bregenzerwald angezeigt

Im Bregenzerwald hat ein 23-jähriger Motorradfahrer am Sonntag seinen Führerschein und sein Motorrad abgeben müssen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann, ein deutscher Staatsangehöriger, hatte in Andelsbuch eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung überholt. Dabei beschleunigte er in einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h auf bis zu 152 Stundenkilometer.

Bei weiteren Überholvorgängen überfuhr der Motorradfahrer zudem Sperrflächen. Nach seiner Anhaltung gab er als Grund an, zu vorausfahrenden Kameraden aufschließen zu wollen.

Der Führerschein wurde dem 23-Jährigen noch vor Ort abgenommen, sein Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.