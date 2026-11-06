Diözese Linz ruft zum Gebet für schwerkranken Altbischof Ludwig Schwarz auf

Die Diözese Linz hat am Freitag über den sehr schlechten Gesundheitszustand von Altbischof Ludwig Schwarz informiert. Bischof Manfred Scheuer und Generalvikar Severin Lederhilger gaben dazu eine gemeinsame Mitteilung heraus. Schwarz ist 86 Jahre alt. Die Diözese ruft zum Gebet für ihn auf.

Mitteilung aus der Diözese Linz

In ihrer Mitteilung dankten Scheuer und Lederhilger für das lange, erfüllte und segensreiche Wirken von Ludwig Schwarz. Sie baten Gläubige und Wegbegleiter, ihn auf seinem letzten irdischen Weg im Gebet zu begleiten.

Ludwig Schwarz war von 2005 bis 2015 Bischof der Diözese Linz. Seine Amtseinführung erfolgte im September 2005, nachdem Papst Benedikt XVI. ihn zuvor zum Diözesanbischof ernannt hatte. 2015 trat Schwarz mit Erreichen der Altersgrenze von seinem Amt zurück, Papst Franziskus nahm den Rücktritt an. Im Januar 2016 übergab Schwarz bei der Amtseinführung von Manfred Scheuer im Linzer Mariendom den Bischofsstab.

Stationen eines kirchlichen Lebenswegs

Ludwig Schwarz wurde 1940 in Bruck an der Donau geboren, einem Ort im heutigen Gebiet der Slowakei. 1945 kam seine Familie nach der Vertreibung nach Wien. 1964 wurde Schwarz zum Priester geweiht. Er gehört dem Orden der Salesianer Don Boscos an.

2001 ernannte Papst Johannes Paul II. ihn zum Weihbischof der Erzdiözese Wien. Vier Jahre später folgte mit der Ernennung zum Linzer Diözesanbischof durch Papst Benedikt XVI. der nächste Schritt in seinem kirchlichen Wirken, das sich über mehrere Jahrzehnte und unterschiedliche Verantwortungsbereiche erstreckte.

Aufgaben eines Diözesanbischofs

Ein Diözesanbischof trägt grundsätzlich die geistliche und organisatorische Verantwortung für eine Diözese. Er leitet die Seelsorge, ist für die Priesterausbildung mitverantwortlich und vertritt die Diözese nach außen. Mit Erreichen einer bestimmten Altersgrenze reichen Bischöfe üblicherweise ihren Rücktritt beim Papst ein, der über dessen Annahme entscheidet. Nach einem Rücktritt bleibt der bisherige Amtsinhaber als emeritierter Bischof Teil des kirchlichen Lebens der Diözese, auch wenn er keine Leitungsfunktion mehr ausübt.

Der Orden der Salesianer Don Boscos, dem Ludwig Schwarz angehört, widmet sich traditionell der Erziehung und Begleitung junger Menschen. Mitglieder des Ordens übernehmen neben seelsorglichen Aufgaben häufig auch Tätigkeiten in Bildungseinrichtungen. Die Zugehörigkeit zu einem Orden bleibt in der Regel auch dann bestehen, wenn ein Ordensmitglied zusätzlich ein bischöfliches Amt in einer Diözese übernimmt.