Dornbirn verpachtet Gutshof Martinsruh in 20 einzelnen Paketen an Landwirte

Die Stadtvertretung Dornbirn hat am Donnerstagabend die Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs Martinsruh beschlossen. Die Grundstücke werden künftig nicht mehr als Gesamtbetrieb, sondern in 20 einzelnen Paketen vergeben. Die Flächen bleiben weiterhin im Eigentum der Stadt Dornbirn.

Neue Aufteilung nach Ideenwettbewerb

Dem Beschluss war ein Ideenwettbewerb vorausgegangen. Im Zuge der Überlegungen zur künftigen Nutzung des Geländes war zeitweise auch ein Badesee anstelle von Ackerflächen im Gespräch. Letztlich fiel die Entscheidung jedoch zugunsten der landwirtschaftlichen Nutzung in Form der nun beschlossenen Verpachtung in einzelnen Paketen.

Die Ausschreibung für die Vergabe der Flächen erfolgte Anfang September 2026. Das Interesse an den Pachtflächen war groß. Um eine möglichst breite Streuung zu ermöglichen, war vorgesehen, dass jeder Betrieb höchstens ein Flächenpaket erhalten sollte.

Die Zuteilung der einzelnen Grundstücke erfolgte auf Grundlage eines einheitlichen Bewertungssystems. Insgesamt sieben Kriterien mit maximal 200 erreichbaren Punkten bildeten dabei die Grundlage für die Vergabe. Besonders berücksichtigt wurden die Entfernung der Flächen zum jeweiligen Landwirtschaftsbetrieb sowie die Nähe zu bereits bewirtschafteten Grundstücken. Als weitere Kriterien flossen die Alpung von Nutztieren, die biologische Bewirtschaftung, die Förderung junger Landwirtinnen und Landwirte sowie die Teilnahme am Dornbirner Wochenmarkt in die Bewertung ein. Die Flächen dürfen künftig ausschließlich zur Produktion von Lebensmitteln oder zur Erzeugung von Futtermitteln für Nutztiere verwendet werden.

Ein Gutshof mit langer Geschichte

Der große Bauernhof am Stadtrand von Dornbirn ist seit mehr als 100 Jahren im Besitz der Stadt. In den 1920er-Jahren entstanden auf dem Gelände Wohnhaus, Stall und Magazin, zugleich entwickelte sich der Gutshof Martinsruh zu einer der ersten Schweinezuchtanstalten in Österreich.

Im März 2026 wurde bekannt, dass das Gelände neu verpachtet werden soll. Die Familie des bisherigen Landwirts bewirtschaftet den Hof mit seinen 44 Hektar Wiesen und Ackerflächen seit mehr als 35 Jahren im Auftrag der Stadt Dornbirn. Im März wurde dem Landwirt mitgeteilt, dass er seinen Betrieb auf dem Hof bis Jahresende einstellen müsse. Zuletzt wurde der Gutshof als Biohof bewirtschaftet. Das Gelände liegt in einer ausgewiesenen Hochwasserzone, zudem führt ein Landesradweg mitten durch den Hof.

Flächenvergabe nach Punktesystemen

Grundsätzlich kommen bei der Verpachtung öffentlicher landwirtschaftlicher Flächen häufig Punktesysteme zum Einsatz, um die Vergabe nachvollziehbar und für alle Bewerberinnen und Bewerber gleichermaßen transparent zu gestalten. Dabei werden in der Regel mehrere Kriterien gewichtet und zu einer Gesamtpunktzahl zusammengeführt, anhand derer die Zuteilung einzelner Flächen erfolgt.

Die Nähe einer Pachtfläche zum eigenen Betrieb gilt bei solchen Verfahren meist als besonders relevanter Faktor, da kurze Wege die Bewirtschaftung erleichtern und den Aufwand für Transport und Bearbeitung reduzieren. Zusätzliche Kriterien wie die Förderung junger Betriebe oder ökologische Bewirtschaftungsformen dienen häufig dazu, strukturpolitische oder umweltbezogene Ziele in die Vergabe einfließen zu lassen. Eine Aufteilung größerer zusammenhängender Flächen in mehrere kleinere Pachtpakete ermöglicht es zudem, eine größere Zahl an Betrieben in die Nutzung einzubeziehen, anstatt die gesamte Fläche einem einzelnen Pächter zu überlassen.

Kommunen bleiben bei solchen Verpachtungen üblicherweise Eigentümerinnen der Grundstücke, während die landwirtschaftliche Bewirtschaftung über befristete Pachtverträge an private Betriebe übertragen wird. Diese Konstruktion erlaubt es den Gemeinden, langfristig Einfluss auf die Nutzung der Flächen zu behalten, etwa im Hinblick auf eine bestimmte Art der Bewirtschaftung oder mögliche künftige Nutzungsänderungen.